CarPlay-Videos im Auto: iOS 26.4 macht es möglich

Apple arbeitet weiter daran, sein CarPlay-System um neue Funktionen zu erweitern. In der ersten Beta-Version von iOS 26.4 finden sich mehrere Hinweise auf eine kommende Möglichkeit, Videos über AirPlay im Auto wiederzugeben. Dies gilt allerdings nur, wenn das Fahrzeug geparkt ist. Damit legt Apple den Grundstein für ein komfortableres Unterhaltungserlebnis im CarPlay-System, wie MacRumors berichtet.

Die Pläne für diese Funktion hatte Apple bereits erstmals auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2025 im Juni des vergangenen Jahres vorgestellt. Ziel sei es, während Pausen beim Autofahren, etwa beim Laden eines Elektroautos oder beim Warten, den Zugriff auf Videoinhalte zu ermöglichen. Während der Fahrt bleibt die Funktion dagegen gesperrt, um Ablenkungen zu vermeiden.

Laut Informationen in der Apple-Dokumentation für Entwickler und Entwicklerinnen müssen allerdings die Autohersteller selbst die nötige Unterstützung in ihre Fahrzeuge integrieren. Sie sollen sicherstellen, dass Videos nur bei stillstehendem Fahrzeug abgespielt werden können. Das deutet darauf hin, dass die Funktion nicht automatisch in jedem Fahrzeug mit CarPlay zur Verfügung stehen wird, sondern schrittweise Einzug in neue Modelle halten dürfte. In der Dokumentation für Autohersteller heißt es von Apple:

“Video im Auto: Mit AirPlay Video im Auto können Personen ihre Lieblingsvideos vom iPhone direkt auf ihrem CarPlay-Display ansehen, wenn sie nicht gerade fahren. Integrieren Sie die Unterstützung für CarPlay mit AirPlay Video, um diese Funktion in Ihrem Auto zu aktivieren.“

Apple TV-App könnte eine wichtige Rolle einnehmen

Darüber hinaus zeigen Code-Hinweise in iOS 26.4, dass die TV-App eine zentrale Rolle spielen könnte. So sollen Nutzer und Nutzerinnen etwa eine Benachrichtigung erhalten, wenn sie ein Apple-TV-Abonnement benötigen, um bestimmte Inhalte sehen zu können. Es gilt daher als wahrscheinlich, dass Apple TV zu den ersten Diensten gehört, die für CarPlay-Videos optimiert werden.

Wann die neue Funktion offiziell verfügbar sein wird, ist noch offen. Apple testet viele neue Features zunächst in Betaversionen und nimmt mitunter Anpassungen vor, bevor sie veröffentlicht werden. Da zudem die Automobilhersteller an der Umsetzung beteiligt sind, dürfte es je nach Marke und Modell unterschiedlich lange dauern, bis CarPlay-Videos tatsächlich auf den Displays im Fahrzeug ankommen.