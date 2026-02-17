Ugreen: NAS-Portfolio um neue und KI-gestützte Flaggschiff-Serie erweitert

Das Netzwerk- und Zubehör-Unternehmen Ugreen kündigt die Markteinführung seiner neuen Flaggschiff-Serie AI NAS an und orientiert sich damit weiter in Richtung KI-unterstützter Datenspeicher-Lösungen für den privaten Bereich. Mit der direkten Integration von Künstlicher Intelligenz in den NAS-Systemen will das Unternehmen laut eigener Aussage die Art und Weise verändern, wie Nutzer und Nutzerinnen ihre Daten verwalten, abrufen und organisieren. Das KI-unterstützte NAS-System soll dabei nicht mehr nur als passiver Speicherort agieren, sondern soll sich in eine aktive Plattform verwandeln, die gespeicherte Informationen lokal und ohne Cloud-Abhängigkeit analysiert und nutzbar macht.

Zur neuen Produktreihe gehört die NASync iDX-Serie, bestehend aus den Modellen iDX6011 und iDX6011 Pro. Diese Geräte kombinieren eine hohe Rechenleistung mit lokal laufender KI, und eignen sich vor allem für Power-User und kreative Profis, die auf Produktivität und Datensouveränität angewiesen sind. Ergänzt wird das Line-up durch die NASync DXP-Serie, die sich an fortgeschrittene NAS-User und kleine Teams richtet, sowie die NASync DH-Serie, die sich mit einfacher Bedienung und hoher Speicherleistung an Neulinge wendet.

Topmodell bietet Speicherplatz von bis zu 196 Terabyte

Das Topmodell NASync iDX6011 Pro wird von einem Intel Core Ultra 7-Prozessor mit einer Rechenleistung von bis zu 96 TOPS, 64 GB LPDDR5X-RAM und zwei M.2 NVMe-SSD-Steckplätzen angetrieben und bietet einen massiven Speicherplatz von bis zu 196 Terabyte. Die auf dem Gerät laufende KI ermöglicht Funktionen wie „Universal Search“, „Uliya AI Chat“, „AI Album“ oder „File Organization“, die lokal und ohne eine Datenübertragung an externe Server verarbeitet werden. Von Ugreen heißt es dazu auch:

„Die neue KI-NAS-Produktreihe von Ugreen definiert die private Cloud mit geräteinterner Intelligenz neu. Durch die direkte Einbettung von KI in das System ermöglicht das Ugreen AI NAS einen schnelleren Zugriff, eine intelligentere Organisation und einen besseren Datenschutz, ohne auf Clouds von Drittanbietern angewiesen zu sein.“

Dieser Ansatz dürfte insbesondere in Europa mit seinen hohen Datenschutzstandards auf positive Resonanz stoßen. Interessierte können das Ugreen AI NAS bereits über ein Super Early Bird-Programm auf der offiziellen Website des Unternehmens in den USA, Deutschland und Großbritannien zu Preisen zwischen 999 und 1.559 USD vorbestellen. Mit einer Anzahlung von 30 US-Dollar lässt sich das Gerät reservieren, wobei sich bis zu 1.040 US-Dollar sparen lässt. Das Frühbucherangebot läuft bis März dieses Jahres, bevor die Serie im Anschluss über Kickstarter vorbestellbar sein wird.