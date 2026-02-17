macOS Tahoe 26.4: Endlich Ladelimits wie beim iPhone festlegen

Apple erweitert mit der gestern frisch veröffentlichten Beta von macOS Tahoe 26.4 die Kontrolle über das Akku-Management der Mac-Modelle. Erstmals können Nutzer und Nutzerinnen ein festes Ladelimit zwischen 80 und 100 Prozent festlegen, um die Lebensdauer ihrer Akkus gezielt zu verlängern. Das berichtet MacRumors. Der neue Schieberegler findet sich in der macOS Tahoe 26.4-Beta in den Systemeinstellungen und ermöglicht ein präzises Feintuning des Ladeverhaltens. Das Feature war bisher so nur bei Apples iPhones verfügbar.

Die Funktion ergänzt die bekannte „Optimierte Batterieladung“, die auf Grundlage von Nutzungsmustern entscheidet, wann der Akku vollständig geladen wird. Diese bisherige Lösung optimiert Ladezyklen dynamisch, erreicht jedoch regelmäßig den vollen Ladezustand. Das neue Ladelimit geht hingegen einen Schritt weiter: Es verhindert, dass der Mac-Akku den festgelegten Schwellenwert überhaupt überschreitet. Dabei ist es egal, wie lange das Gerät schlussendlich am Netz hängt.

Dauerhafte Vollladungen belasten den Akku

Aus technischer Sicht zielt das Feature darauf ab, die chemische Alterung des Lithium-Ionen-Akkus zu verlangsamen. Dauerhafte Vollladungen belasten die Zellstruktur, da hohe Spannungen die Alterungsprozesse beschleunigen. Eine Begrenzung auf etwa 80 Prozent reduziert diese Belastung deutlich und sorgt langfristig für eine stabilere Akkukapazität. Dieser Ansatz ist auch bereits aus dem Bereich der Elektrofahrzeuge bekannt.

Aktiviert wird das Ladelimit über „Systemeinstellungen“ -> „Akku“. Dort führt ein Klick auf das Infosymbol („i“) neben der Ladeoption zu einem Menü, in dem der gewünschte Maximalwert ausgewählt werden kann. Das Feature steht ab der neuesten macOS 26.4-Beta zur Verfügung und dürfte mit dem kommenden stabilen Release für alle User freigeschaltet werden. Apple folgt damit einer Strategie, die auf dem iPhone bereits mit der 15er-Generation eingeführt wurde.

Titelbild: DepositPhotos.