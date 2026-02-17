GameSir GameHub macht den Mac zum Gaming-PC

Über GameSir und seinen Pocket Taco Controller, der euer iPhone in einen Game Boy verwandelt, habe ich gestern schon berichtet. Nun hat der Anbieter auch etwas für den Mac im Angebot. Der GameSir GameHub Emulator soll am Sonntag für macOS kommen und eurem Mac damit Zugriff auf diverse Spiele ermöglichen, die bislang nicht auf dem Apple-Rechner spielbar waren.

„Dein Mac ist jetzt ein Gaming-PC“, verspricht GameSir in seiner Ankündigung zum geplanten Launch des GameSir GameHub Emulators für macOS. Und tatsächlich sollt ihr mit dem GameHub in der Lage sein, Spieletitel auf dem Mac zu spielen, die bis jetzt Windows-PCs vorbehalten waren.

Der GameSir GameHub Emulator ist bereits für Android verfügbar, soll am Sonntag dann aber auch für macOS erscheinen. Mit dem GameHub soll unter anderem der Zugriff auf Steam möglich sein, was die Auswahl an Spielen deutlich erweitert. Denn Steam ist die dominierende Plattform für den Verkauf von erstklassigen digitalen Spielen.

Wie gut die Titel, die eigentlich für Windows programmiert wurden, letztlich auf dem Mac laufen werden, bleibt abzuwarten. GameSir verspricht allerdings, dass die Nutzer mit dem GameHub Spiele in einer Qualität spielen können, die über jene herkömmlicher Emulatoren weit hinausgeht. Dafür kommen per KI verbesserte Visuals und weitere Tools für die Performance-Optimierung zum Einsatz.

Der GameSir GameHub Emulator ist ab Sonntag verfügbar

Was der GameHub Emulator für macOS kosten wird, teilte GameSir bislang nicht mit. Die Android-Version ist allerdings kostenlos. Am Sonntag soll der Emulator offiziell verfügbar sein. Dann werden wir sehen, wie leistungsstark die App für macOS ausfallen wird. Mac-Besitzer unter euch, die gerne zocken, berichtet doch mal, ob ihr euch den GameHub Emulator heruntergeladen habt und wie eure Erfahrungen damit sind.