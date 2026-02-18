Apple Event am 4. März: Diese Produkte werden erwartet

Apple hat Einladungen an ausgewählte Journalisten und Creator verschickt, weshalb am 4. März parallel in New York, London und Shanghai eine „besondere Apple Experience“ stattfindet. Gleichzeitig verzichtet Apple offenbar auf eine klassische Keynote, sodass wir eher mit gezielten Produktvorstellungen rechnen dürfen.

Was bedeutet „Apple Experience“ überhaupt?

Bei diesen Formaten dürfen Gäste neue Hardware oder Software direkt ausprobieren, während Apple selbst meist nur wenige offizielle Details veröffentlicht. Zuletzt testeten Creator etwa neue Services in kleiner Runde, weshalb auch diesmal ein praxisnaher Fokus wahrscheinlich wirkt.

Kommt ein günstigeres MacBook?

Besonders spannend wirkt die farbenfrohe Einladungsgrafik, denn das Apple-Logo zeigt gelbe, grüne und blaue Elemente, wodurch sofort Spekulationen über neue Farbvarianten entstehen. Gleichzeitig berichtete Mark Gurman, dass Apple angeblich ein MacBook mit iPhone-Chip in genau diesen Farben testet, weshalb ein preiswerteres Modell realistisch erscheint.

Sollte Apple tatsächlich ein günstigeres MacBook präsentieren, dann würde das perfekt zur bunten Gestaltung passen, während High-End-Pro-Geräte eher unwahrscheinlich wirken.

iPhone 17e als Überraschung?

Neben einem MacBook gilt auch ein mögliches iPhone 17e als Kandidat, denn Apple könnte die günstigere iPhone-Reihe weiter ausbauen. Erwartet werden unter anderem MagSafe, ein neuer A19-Chip, ein verbessertes 5G-Modem sowie moderne Wi-Fi-Technik, wodurch das Gerät deutlich aufgewertet würde.

Gerade weil Apple diese Modellreihe breiter positionieren möchte, würde eine Vorstellung im Rahmen einer Experience durchaus Sinn ergeben.

iPads und MacBook Air im Rennen

Zusätzlich stehen neue iPads im Raum, denn sowohl ein iPad Air mit M4-Chip als auch ein Standard-iPad mit A18-Prozessor gelten als möglich. Außerdem könnte Apple ein MacBook Air mit M5-Chip vorbereiten, wobei hier allerdings ein größeres Event wahrscheinlicher wäre.

Und was ist mit Smart Home?

Viele warten weiterhin auf neue Smart Home-Produkte, darunter ein überarbeitetes Apple TV oder ein aktualisierter HomePod mini. Allerdings fehlen bislang klare Hinweise auf eine Präsentation, weshalb diese Geräte vermutlich noch etwas auf sich warten lassen.

Kein Livestream geplant

Da Apple keine klassische Keynote angekündigt hat, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Livestream geben. Stattdessen dürfte Apple neue Produkte per Pressemitteilung im Newsroom vorstellen, während Teilnehmer vor Ort erste Eindrücke und Fotos teilen.