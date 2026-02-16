„Fröhliche Farben“: Diese Farbvarianten plant Apple fürs MacBook

Während sich viele Gerüchte zuletzt auf künftige High-End-Modelle wie das MacBook Pro mit M5 Pro oder M5 Max konzentrierten, arbeitet Apple offenbar gleichzeitig an einer ganz anderen Überraschung. Denn laut einem Bericht von Mark Gurman plant der Konzern ein deutlich günstigeres MacBook, das bereits im März im Rahmen eines Events vorgestellt werden soll.

Damit würde Apple einerseits sein Portfolio nach unten erweitern und andererseits gezielt neue Käufergruppen ansprechen.

iPhone-Chip statt klassischem Mac-Prozessor

Besonders spannend ist dabei der Prozessor, weil Apple keinen klassischen Mac-Chip verbaut. Stattdessen soll der A18 Pro aus dem iPhone 16 zum Einsatz kommen.

Zwar liegt dieser Chip leistungstechnisch unter einem aktuellen M-Prozessor, dennoch dürfte er im Alltag überzeugen, weil er bereits mit der Performance des ursprünglichen M1 konkurrieren konnte. Folglich erhalten Käufer solide Leistung, während Apple gleichzeitig die Produktionskosten senkt.

Damit positioniert sich das neue Modell klar unterhalb des MacBook Air, das aktuell bei 1.099 Euro startet.

„Fröhliche Farben“ sorgen für iMac-Vibes

Darüber hinaus plant Apple offenbar auffällige Farbvarianten, wodurch sich das Gerät klar von klassischen MacBooks abheben würde. Intern getestet wurden unter anderem:

Gelb

Hellgrün

Blau

Rosa

Silber

Dunkelgrau

Sollten diese Optionen tatsächlich erscheinen, erinnert das Konzept stark an den farbenfrohen Ansatz des iMac, wodurch das MacBook vor allem jüngere Zielgruppen ansprechen könnte.

Cleverer Schachzug im Apple-Ökosystem

Einerseits spart Apple bei der Chipwahl und der Fertigung, andererseits bleibt das Premium-Gefühl erhalten. Genau deshalb könnte dieses Modell für viele der perfekte Einstieg ins Apple-Universum sein, weil es preislich attraktiver wird, ohne komplett auf Leistung zu verzichten.

Sollte sich der März-Termin bestätigen, dürfte Apple damit für ordentlich Aufmerksamkeit sorgen – und zwar nicht nur wegen des Preises, sondern auch wegen der ungewöhnlichen Farben.

Foto: AppleInsider.