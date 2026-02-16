In meiner Kindheit habe ich sehr gerne Game Boy gespielt. Zunächst auf dem Original Game Boy Classic, den meine Mutter noch im Schrank hatte und später dann auf meinem Game Boy Color. Inzwischen bin ich auf die Nintendo Switch umgestiegen, aber einen Game Boy Color für Tetris, Pokémon und Zelda habe ich immer noch zuhause. Der Anbieter GameSir hat nun mit dem GameSir Pocket Taco ein Produkt auf den Markt gebracht, das euer iPhone in einen klassischen Game Boy verwandeln kann.

Optisch ist der GameSir Pocket Taco Controller dem Design des klassischen Game Boy nachempfunden. Das Gehäuse hat den gleichen Grauton, es gibt eine Steuerungstaste in Schwarz/Dunkelgrau und magentafarbene A-/B- und X-/Y-Tasten. Auch die grauen Select- und Starttasten sind an Bord.

Kleiner Controller macht Gaming angenehmer

Das iPhone wird in der Mitte des faltbaren Controllers platziert, sodass die obere Displayhälfte sichtbar bleibt. Damit euer iPhone im Pocket Taco nicht zerkratzt, ist der Controller im Innern mit Silikon-Pads ausgestattet. Diese sollen auch für einen sicheren Halt eures Geräts im Controller sorgen. Da sich der Controller weit genug öffnen lässt, müsst ihr euer iPhone auch nicht aus einer Schutzhülle nehmen, um den GameSir Pocket Taco verwenden zu können. Auch mit iPad mini lässt sich der Pocket Taco koppeln.

An der Unterseite des Controllers findet sich eine Öffnung für ein Ladekabel. Hier lässt sich also problemlos ein Kabel zum Aufladen eures iPhones anschließen. Bei Geräten, deren Ladeport nicht mittig platziert ist, funktioniert das natürlich nicht. Der GameSir Pocket Taco wird über Bluetooth mit eurem iPhone verbunden und verfügt über einen eigenen Akku, sodass er beim Spielen nicht den Strom von eurem iPhone benötigt, um zu laufen.

Beim Aufklappen des GameSir Pocket Taco fährt sich der Controller automatisch hoch. Klappt ihr das Gerät zu, schaltet es sich aus. Ihr könnt aber auch den Home-Button des Pocket Taco nutzen, um den Controller zu anzuschalten. Dann lässt er sich auch als externer Controller für zum Beispiel die Switch 2 verwenden.

GameSir Pocket Taco kann auch nach Deutschland bestellt werden

Der GameSir Pocket Taco kann ab sofort für 45,99 Euro zuzüglich Versandkosten auf der GameSir-Webseite vorbestellt werden. Ein Versand der Bestellung soll ab dem 15. März erfolgen. Spiele, die mit dem GameSir-Controller spielbar sind, bekommt ihr über den Delta-Emulator, der für den AltStore heruntergeladen werden kann oder RetroArch für iOS (App-Store-Link).