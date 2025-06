Nintendo Switch 2: Neue Spielkonsole geht heute offiziell an den Start

Am 2. April dieses Jahres hat Nintendo die neue Generation der beliebten Spielkonsole Switch, die Nintendo Switch 2, offiziell präsentiert. Das neue Modell, das mit einem 7,9″-Bildschirm und einem Support für 4K-Inhalte ausgestattet ist, ist ab heute im Handel erhältlich. Auch ich habe bereits ein Exemplar direkt bei Nintendo vorbestellt und hoffe, dass DHL heute oder morgen bei mir klingeln wird.

Doch was kann die neue Nintendo Switch 2? Im Vergleich zum Vorgänger, der Nintendo Switch (OLED), hat sich bei der Switch 2 so einiges getan. So verfügt die Konsole bei gleicher Dicke über einen deutlich größeren LCD-Bildschirm mit 7,9 Zoll Größe, 1080p-Auflösung, HDR-Unterstützung und Frameraten von bis zu 120 fps. Wird die Switch 2 über das ebenfalls aktualisierte Dock an einen Fernseher angeschlossen, sind Auflösungen von bis zu 4K, HDR, VRR und 120 fps möglich – je nachdem, ob der jeweilige Spiele-Titel dies unterstützt. Bei einer 4K-Wiedergabe ist die Bildfrequenz auf 60 fps begrenzt.

Auch die direkt an die Konsole anzubringenden und abnehmbaren Controller, die Joy-Cons, haben ein Upgrade erfahren: Sie heißen jetzt Joy-Con 2 und werden per Magnetverbindung samt eines Verriegelungsknopfes an der Konsole befestigt. Beide Controller können in kompatiblen Spielen sogar in einem Maus-Modus eingesetzt werden.

Eine weitere große Neuerung für Nintendo-Fans, die gerne gemeinsam mit anderen Personen spielen, ist die GameChat-Funktion. Mittels eines neuen „C“-Buttons auf dem Controller kann ein In-Game-Sprachchat und ein Screen-Sharing gestartet werden, so dass man sich während einer Online-Multiplayer-Session mit den weiteren Gamern unterhalten kann. Wer es ganz persönlich mag, kann die neue Nintendo Switch 2-Kamera oder eine andere kompatible USB-C-Kamera anschließen.

Interner Speicher beträgt jetzt 256 GB

Auch an der Klangqualität der Konsole wurde gearbeitet: Über ein späteres Software-Update soll ein Surround-Sound über den integrierten Lautsprecher ermöglicht werden, zudem ist die Tonqualität laut Nintendo „klarer und natürlicher dank besserer Balance“. Für noch mehr Platz für Spiele auf der Konsole beträgt der interne Speicher nun werksseitig 256 GB – bei der Switch waren es noch 32 GB, bei der Switch OLED 64 GB. Der Speicher lässt sich über spezielle MicroSD Express-Karten erweitern lassen.

Lange war spekuliert worden, ob die Nintendo Switch 2 auch eine Abwärtskompatibilität bieten würde. Das Produktions- und Entwicklerteam bestätigte dieses Feature sowohl für physische als auch digitale Switch-Spiele – bestimmte Titel werden aber möglicherweise nicht unterstützt oder sind nicht voll kompatibel mit der Neuerscheinung. Die schwarzen Cartridges der Switch (OLED) können in der Switch 2 genutzt werden. Um Verwechslungen auszuschließen, haben die Spiele-Chips der neuen Konsole eine rote Farbe.

Die neue Nintendo Switch 2 ist ab heute in zwei verschiedenen Ausführungen offiziell erhältlich: Ein Set mit Konsole und Zubehör zum Preis von 469,99 Euro, sowie in einem Bundle mit dem neuen Spiel Mario Kart World für 509,99 Euro. Wer jetzt zum Erscheinungstag jedoch noch schnell zuschlagen möchte, hat schlechte Karten: Bei vielen großen Onlinehändlern wie MediaMarkt und Amazon ist die neue Konsole in beiden Varianten ausverkauft, bei Amazon erhält man die Konsole zudem nur auf Einladung.

