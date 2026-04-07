Google Meet jetzt in Apple CarPlay verfügbar

Google Meet ist ab sofort für das iPhone über Apple CarPlay nutzbar. Die Integration ermöglicht es Fahrern und Fahrerinnen, „unterwegs sicher an Besprechungen teilzunehmen“, wie das Unternehmen mitteilt. Die App wird direkt auf dem Infotainment-Display des Fahrzeugs angezeigt und bietet grundlegende Funktionen für die Teilnahme an Meetings.

Mit der neuen Funktion kann man „mit einem einzigen Fingertipp an Besprechungen teilnehmen, ihren bevorstehenden Terminkalender einsehen und an reinen Audioanrufen teilnehmen“. Der Fokus liege darauf, dass sich die Personen weiterhin auf den Straßenverkehr konzentrieren können, so Google. Der Ton wird automatisch von Smartphone oder Kopfhörern auf die Fahrzeuglautsprecher übertragen, während die Kamera des Geräts deaktiviert bleibt. Eingehende Videoinhalte werden nicht angezeigt.

Nahtloser Übergang vom iOS-Gerät zum Fahrzeug

Bestimmte Funktionen wie Chat, Handzeichen, Umfragen oder Fragen und Antworten stehen in der CarPlay-Version nicht zur Verfügung. Auch ein Bildschirm vor dem Anruf fehlt. Die Steuerung beschränkt sich auf das Stummschalten des Mikrofons und das Verlassen des Meetings. Google betont, die App sei „darauf ausgelegt, einen nahtlosen Übergang von Ihrem mobilen iOS-Gerät zu Ihrem Fahrzeug zu ermöglichen“. Die Smartphone-App wechselt dabei in den „On-the-Go“-Modus von Meet.

Die Funktion wird schrittweise eingeführt und steht allen Personen mit Google Workspace, Workspace Individual sowie Usern mit persönlichen Google-Konten zur Verfügung. Voraussetzung ist die Installation der neuesten App-Version auf dem iPhone. Für Personen im Android-Ökosystem gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Google kündigt an, dass „Android-Auto-Nutzer bald mit einer Version von Meet für Android Auto rechnen können“. Ein genauer Zeitpunkt für die Veröffentlichung steht jedoch noch aus.