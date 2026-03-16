BesserTanken zeigt Spritpreise ab sofort über CarPlay an

Der Blick auf die Spritpreise macht derzeit wenig Spaß, da sowohl Benzin als auch Diesel über 2 Euro pro Liter kosten. Wer dennoch etwas an der Zapfsäule sparen möchte, prüft mit entsprechenden Apps die Preise. Während bei mir vorwiegend clever-tanken oder mehr-tanken zum Einsatz kommen, macht nun BesserTanken (App Store-Link) auf sich aufmerksam, da per Update der Support für CarPlay nachgereicht wurde.

BesserTanken funktioniert demnach nicht nur mit iPhone und iPad, sondern direkt im CarPlay-Dashboard. Die nächstgelegene Tankstelle lässt sich so anhand des eigenen Standorts einfacher und schneller finden, ohne dass man das iPhone in die Hand nehmen muss.

Darüber hinaus optimiert Version 3.5.0 die App an weiteren Stellen, da unter anderem die Einrichtung sowie der erste App-Start verbessert wurden. Im Hintergrund sortiert die App Tankstellen außerdem smarter, denn bei nahezu gleichen Preisen werden nahe gelegene Tankstellen sinnvoller berücksichtigt.

BesserTanken listet Super E5, Super E10 und Diesel

Die kostenlose BesserTanken-App richtet sich nur an Autofahrer und Fahrerinnen mit Verbrennungsmotor, da lediglich die Preise für Super und Diesel gelistet sind. Eine Integration von Ladesäulen für E-Autos fehlt komplett. Davon abgesehen finde ich die Karte besonders komfortabel, da man auf einen Blick die Preise in der Nähe sehen kann. Wer möchte, kann auch Filter nutzen, um die Anzeige entsprechend anzupassen.

BesserTanken ist ziemlich einfach gestaltet und fokussiert sich auf die Anzeige von Spritpreisen. Favoriten erleichtern den Blick auf Tankstellen, die man häufig anfährt. Einstellungen gibt es nur wenige: Unter anderem lässt sich ein Suchradius festlegen sowie geschlossene Tankstellen ausblenden.

Werbung ist mir in der App bisher nicht über den Weg gelaufen. Wer das Team dennoch unterstützen möchte, kann per In-App-Kauf ein paar Euro an die Entwickler senden.