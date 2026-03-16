„F1 The Movie“ holt Oscar für besten Sound

Der Apple-Original-Film „F1 The Movie“ hat sich heute Nacht den Oscar für den besten Sound gesichert. Damit gewann der Film mit Brad Pitt den begehrten Preis in einer der vier Kategorien, für die er nominiert war. Auch bei den British Academy Film Awards und den Critics’ Choice Movie Awards war F1 The Movie bereits für seinen Ton ausgezeichnet worden. An den Kinokassen konnte der Film ebenfalls große Erfolge verzeichnen. Kein Wunder also, dass eine Fortsetzung in Arbeit ist.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 633 Millionen US-Dollar ist F1 The Movie der finanziell erfolgreichste Motorsportfilm aller Zeiten. Gleichzeitig handelt es sich um den umsatzstärksten Film in der Karriere von Brad Pitt und den bisher lukrativsten Titel von Apple. Die Produktion, inszeniert von Joseph Kosinski und produziert von Jerry Bruckheimer, überzeugte sowohl Kritiker als auch Publikum.

Bereits im Februar hatte Jerry Bruckheimer eine mögliche Fortsetzung von F1 angekündigt. Beim Australian Grand Prix bestätigte der Formel-1-Pilot Lewis Hamilton, seinerseits ebenfalls Produzent von F1, diese Aussage:

„Wir arbeiten bereits am ersten Drehbuch. Ende des Jahres hatten wir unser erstes Treffen – ich, Jerry und Joe –, bei dem wir verschiedene Ideen und mögliche Richtungen für das Drehbuch besprochen haben, und seitdem haben wir uns auch mit Erin schon oft darüber ausgetauscht.“

Hamilton betonte aber auch, dass man sich Zeit nehmen wolle, um die Qualität des Vorgängers zu halten oder sogar zu übertreffen. Der Rennfahrer ist der Meinung, dass „F1 The Movie“ nicht nur die Formel 1 einem breiteren Publikum nähergebracht, sondern auch gezeigt habe, wie Sport und Kino erfolgreich verschmelzen können.

F1 The Movie 2: Lewis Hamilton will nicht vor die Kamera

Er selbst werde bei einer möglichen Fortsetzung aber voraussichtlich nicht vor der Kamera stehen. Stattdessen sieht er seine Zukunft in der Produktion weiterer Filme und Serien. „Ich bewundere Schauspieler“, sagte Hamilton, aber er sehe sich selbst eher hinter den Kulissen. Hamiltons Fokus liege darauf, Geschichten zu erzählen, die Menschen für den Motorsport begeistern – ähnlich wie „F1 The Movie“ es geschafft habe.

Wann die geplante Fortsetzung in die Kinos kommen soll, ist bislang nicht bekanntt.