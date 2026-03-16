IKEA: Neue Smart Home-Steckdosen Tofsmygga und Grillplats vorgestellt

Das allseits bekannte schwedische Möbelhaus IKEA bereitet die nächste Welle smarter Accessoires vor: Auf der schwedischen Webseite des Einrichtungshauses sind bereits neue Komponenten für das vernetzte Zuhause gelistet, darunter die Grillplats, eine intelligente Steckdose, die auf Matter over Thread setzt. Besonders bemerkenswert ist der günstige Preis von umgerechnet knapp 9 Euro, der die Grillplats zu einer der preiswertesten Matter-Steckdosen auf dem Markt macht. Ein weiteres Highlight ist die integrierte Energiemessfunktion, die in diesem Preissegment selten zu finden ist und hilft, den Stromverbrauch im Blick zu behalten.

Neben der Einzelversion wird auch ein Bundle aus Grillplats und der Fernbedienung Bilresa angeboten, das die Steuerung noch komfortabler machen soll. Für einen erweiterten Einsatz führt IKEA zudem die Tofsmygga ein, eine schwarze, wetterfeste Steckdose, die speziell für den Außenbereich konzipiert ist. Mit einem Preis von etwa 13 Euro bleibt auch diese Variante erschwinglich und richtet sich an Personen, die ihr Smart Home auf Terrasse, Balkon oder Garten erweitern möchten.

Matter over Thread für bessere Kompatibilität

Mit der Entscheidung für Matter over Thread macht IKEA deutlich, dass man ein offenes, herstellerübergreifendes Smart-Home-Ökosystem unterstützt. Thread ermöglicht eine stabile, energieeffiziente Vernetzung und sorgt dafür, dass die Steckdosen nahtlos mit anderen Matter-Geräten, etwa von Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa, zusammenarbeiten. Die Energiemessung der Grillplats könnte zudem für Nutzer und Nutzerinnen interessant sein, die ihren Stromverbrauch optimieren oder smarte Automatisierungen basierend auf dem Energiebedarf einrichten möchten.

Wann die neuen Steckdosen in den deutschen IKEA-Filialen oder im Online-Shop verfügbar sein werden, steht noch nicht fest. Erfahrungsgemäß folgt der Marktstart hierzulande jedoch meist zeitnah auf die schwedische Listung. Angesichts des attraktiven Preises und der technischen Ausstattung könnten die beiden Neuerscheinungen daher vor allem für Smart Home-Neulinge und Preisbewusste eine lohnende Ergänzung für das intelligente Zuhause sein.