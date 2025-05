Ulysses: Neue Version 38 für das Schreibprogramm mit personalisierter Bibliothek

Als wir zum Ende des letzten Jahres über das Schreibprogramm Ulysses berichteten, wurde der App eine große Ehre zuteil: Redaktionsmitglied Marlene kürte das Textverarbeitungs-Programm im Dezember zu ihrer „App des Jahres 2024“.

Die aus deutscher Entwicklung stammende beliebte Schreib-Anwendung Ulysses ist für iPhones, iPads und Macs (App Store-Link) erhältlich und kann ab iOS/iPadOS 17.0 bzw. macOS 13.0 installiert werden. Nun hat das Entwicklerteam ein erneutes Update herausgegeben, das Ulysses auf Version 38 anhebt. Die Aktualisierung bietet für iPhone, iPad und Mac neue Features an, darunter eine überarbeitete Bibliothek, neue Gruppensymbole und mehr.

Ulysses 38 bietet ein neues Onboarding-Erlebnis für die Bibliothek mit einer einfacheren, weniger technischen Bibliothekseinrichtung. Da man den bestehenden Usern die neue Einrichtung nicht aufzwingen wollte, hat man sich dafür entschieden, Einstellungen einzuführen, die nicht nur die aktuelle Bibliothek intakt lassen, sondern auch die vorherige Einrichtung reproduzieren können.

Das sind die Änderungen:

Der iCloud-Bereich heißt jetzt „Notizen“.

Der Abschnitt „Auf meinem Mac“ heißt jetzt „Notizen (Auf meinem Mac)“; dasselbe gilt für iPad und iPhone.

Man kann jetzt die Abschnitte „Notizen“ und „Projekte“ neu anordnen.

Man kann jetzt entscheiden, ob der Inhalt der eigenen Projekte in den globalen Filtern angezeigt werden soll (Alle, letzte 7 Tage usw.).

Man kann den Bereich „Globale Filter“ jetzt ausblenden.

Man kann auch das Projektarchiv und den Papierkorb (wenn er leer ist) ausblenden.

Im Posteingang wird jetzt standardmäßig ein Blatt-Zähler angezeigt.

Unter iOS lassen sich auch die Abschnitte der Bibliothek ausblenden.

Die veraltete Einführung wurde endgültig entfernt; die gesamte Hilfe ist jetzt über das Hilfe-Center verfügbar.

Zudem hat das Ulysses-Entwicklerteam eine ganze Reihe neuer Gruppensymbole hinzugefügt, die von den Nutzern und Nutzerinnen gewünscht wurden. Dazu gehören aktuelle Logos für verschiedene Plattformen, alternative Versionen bestehender Objekte (Mikrofone, Fußbälle usw.) und zuvor fehlende Icons für gängige Themen. So können Gruppen und Filter jetzt auch unter anderem Friedenszeichen-, ein Farbpaletten-, ein Kaninchen- und Popcorn-Symbole tragen.

Die neue Version enthält darüber hinaus mehrere kleinere Änderungen an der gesamten Benutzeroberfläche. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Aktualisierungen, die das erwartete Verhalten von Ulysses verbessern. Zum Beispiel verhalten sich die Schaltflächen in der Seitenleiste auf dem Mac endlich so, wie sie sollten, und auf iOS kann man jetzt Gruppen in der Blattliste umbenennen. Außerdem hat man verschiedene Fehler und Probleme behoben, beispielsweise konnte das Umordnen von Gruppen per Drag’n’Drop zu unerwarteten Ergebnissen führen, was nun behoben sein sollte.

Das Update auf v38 von Ulysses liegt ab sofort in den jeweiligen Stores zum Download bereit. Die Anwendung setzt zur Finanzierung auf ein Abo, das 5,99 Euro/Monat oder 39,99 Euro/Jahr kostet. Alternativ ist Ulysses auch in der App-Sammlung von Setapp verfügbar. Weitere Infos zu Features und Hilfestellungen gibt es auf der offiziellen Website zur Anwendung.