Highlights der Woche: Ich will CarPlay Ultra jetzt haben

Ein Auto ohne CarPlay? Nein, danke. Ich muss mich in meinem knapp 14 Jahren alten Audi A1 mit einer Nachrüstlösung zufrieden geben, die ich aber vollends empfehlen kann. Wenn bei mir ein neues Auto auf dem Plan steht, muss CarPlay zur Standardausstattung gehören. Noch spannender ist der Start von CarPlay Ultra, der lange hinausgezögert wurde.

Doch den ersten Dämpfer gibt es schon: CarPlay Ultra ist derzeit nur für Neuwagen-Bestellungen bei Aston Martin verfügbar. Bestehende Modelle, die mit dem aktuellen Infotainment-System von Aston Martin ausgestattet sind, sollen CarPlay Ultra in den nächsten Wochen per Software-Update erhalten – für Fahrzeuge in den USA und Kanada.

Doch für die Zukunft ist die Ausweitung geplant, unter anderem sollen Autos von Hyundai, Kia und Genesis auf das neue CarPlay Ultra setzen. Darüber hinaus kursiert eine lange Liste mit Herstellern, die ebenfalls das neue CarPlay integrieren wollen. Mit dabei sind Audi, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Porsche, Renault und Volvo. Ob die Angaben korrekt sind, können wir derzeit nicht sagen, da die Liste nicht direkt von Apple stammt.

Klickt euch gerne in unsere Artikel zum neuen CarPlay Ultra, um zu erfahren, was das neue System bietet. Ich bin angefixt und würde das neue CarPlay Ultra liebendgern sofort nutzen.

iOS 18.5 schließt zahlreiche Sicherheitslücken

Seit Anfang der Woche steht iOS 18.5 zum Download bereit und bringt ein paar neue Funktionen sowie wichtige Sicherheitsfixes mit. Ein Update wird wie immer allen Nutzern und Nutzerinnen empfohlen. Hier könnt ihr die Neuerungen noch einmal nachlesen.

Thermomix TM7 polarisiert

Die Küchenmaschine Thermomix TM7 sorgt abermals für viel Diskussionsbedarf. Wir haben uns den TM7 genauer angesehen und euch den Tops und Flops des neuen Geräts aufgelistet. Hier gibt es die Details.

Neues im Hueblog

Es gibt vermehrt Hinweise darauf, dass Philips Hue noch in diesem Jahr eine neue Hue Bridge vorstellen soll. Die Details findet ihr hier.