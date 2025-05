Wallet-Tracker-Karten mit Wo ist?-Support im Vergleich

Ich finde die Apple AirTags wirklich genial, wobei ich glücklicherweise dessen Funktion noch nie aktiv verwenden musste, da ich meinen Schlüsselbund und meinen Koffer bisher nicht verlegt oder verloren habe. Da ich ohnehin im Portemonnaie zu viele Karten einsortiert habe, verzichte ich auf einen Wo ist?-Tracker im Kreditkarten-Format, was ich schleunigst ändern sollte. Ich werfe lieber ein paar Karten raus, die ich quasi nie nutze und ersetze sie mit einem Wallet Tracker, um bei Verlust die Chance zur Wiederbeschaffung deutlich zu erhöhen.

Wenn man die eigene Geldbörse mit Personalausweis, Führerschein, Bankkarten und Co. verliert, muss man im Nachgang zahlreiche Behördengänge machen, die natürlich nicht gratis sind. Da der Markt für Wo ist?-Tracker im Kreditkarten-Format in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, möchte ich euch folgend eine Übersicht mit an die Hand geben.

VOCOlinc Wallet Tracker – neu

Abmessungen : Nur 1,6 Millimeter dünn

: Nur 1,6 Millimeter dünn Gewicht : 12 Gramm

: 12 Gramm Piepston : Zwischen 80 und 100 dB laut

: Zwischen 80 und 100 dB laut Bluetooth-Reichweite : Bis zu 60 Meter

: Bis zu 60 Meter Wiederaufladbar : ja

: ja Kabelloses Laden : ja

: ja Akku-Laufzeit : 3 bis 6 Monate

: 3 bis 6 Monate Wasserdicht : ja

: ja Preis: 49,99 Euro für das 2er Set (24,99 Euro pro Stück)

VOCOlinc Wiederaufladbar Wallet Tracker Karte 2 Pack, Ultra Thin 1.6mm Air Tag Card... 【In der Nähe Finden】:Mit einer Reichweite von bis zu 60 m ermöglicht der VOCOlinc Geldbörse-Tracker eine zuverlässige Verfolgung über...

【Weit entfernt Finden】: Sollte Ihr Artikel mit dem Bluetooth-Tracker außerhalb der Reichweite von 60 Metern (200 Fuß) verloren gehen, können...

Seinxon Elite Slim Wallet Tracker

Abmessungen : Nur 1,6 Millimeter dünn

: Nur 1,6 Millimeter dünn Gewicht : 12,5 Gramm

: 12,5 Gramm Piepston : Bis zu 100 dB laut

: Bis zu 100 dB laut Bluetooth-Reichweite : Bis zu 60 Meter

: Bis zu 60 Meter Wiederaufladbar : ja

: ja Kabelloses Laden : ja

: ja Akku-Laufzeit : 8 Monate

: 8 Monate Wasserdicht : ja

: ja Preis: 19,99 Euro pro Stück

Angebot SEINXON Brieftaschen-Tracker, kabellos, wiederaufladbar, IP68, dünn, für Gepäck,... Kabelloses Laden im Vergleich zur vorherigen Version des Seinxon Finder's Clip-Lademodells. Wir haben den Chip- und Lademodus mit fortschrittlicherer...

Ferner Standort: Zugriff auf das Apple-Ökosystem und lokalisieren Sie den Tracker über Find My Netzwerk. Sobald die Apple-Karte zur "Meine App...

Atuvos Wallet Tracker Karte

Abmessungen : Nur 1,6 Millimeter dünn

: Nur 1,6 Millimeter dünn Gewicht : 12 Gramm

: 12 Gramm Piepston : Zwischen 80 und 100 dB laut

: Zwischen 80 und 100 dB laut Bluetooth-Reichweite : Bis zu 60 Meter

: Bis zu 60 Meter Wiederaufladbar : nein

: nein Kabelloses Laden : nein

: nein Akku-Laufzeit : Bis zu 3 Jahre

: Bis zu 3 Jahre Wasserdicht : ja

: ja Preis: 23,99 Euro pro Stück (mit Coupon aktuell nur 17,99 Euro)

ATUVOS Wallet Tracker Karte Thin 1.6mm, Air Smart Tag Card Kompatibel mit Apple Wo... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Bluetooth-Reichweite bis zu 200 Fuß, verwenden Sie Apple "Wo ist?" App, um Ihre ATUVOS Ultradünn Tracker-Karte Tag mit...

【Weit Weg Finden】: Wenn die Tracking-Distanz über die Bluetooth-Reichweite hinausgeht, hilft das "Find My"-Netzwerk, das Hunderte von Millionen...

Reyke Geldbörsen Tracker

Abmessungen : Nur 1,6 Millimeter dünn

: Nur 1,6 Millimeter dünn Gewicht : keine Angabe gefunden

: keine Angabe gefunden Piepston : Zwischen 90 und 100 dB laut

: Zwischen 90 und 100 dB laut Bluetooth-Reichweite : Bis zu 50 Meter

: Bis zu 50 Meter Wiederaufladbar : ja

: ja Kabelloses Laden : ja

: ja Akku-Laufzeit : Bis zu 5 Monate

: Bis zu 5 Monate Wasserdicht : ja

: ja Preis: 18,99 Euro pro Stück

Angebot Reyke Dünne Geldbörsen-Tracker-Karte, wiederaufladbarer Geldbörsenfinder, IP67... 【Ultra-Slim SmartTracker】: Der neue Reyke Bluetooth-Geldbörsentacker 2024 ist nur 1,6 mm dick (entspricht 2 Kreditkarten) und damit der dünnste...

【Drahtloses Laden】: Kein Kabelanschluss erforderlich, was das Laden einfacher und bequemer macht. Eine einzige Ladung kann bis zu 5 Monate halten....

Novoo Wallet Tracker Karte

Abmessungen : Nur 1,6 Millimeter dünn

: Nur 1,6 Millimeter dünn Gewicht : 12 Gramm

: 12 Gramm Piepston : Zwischen 60 und 80 dB laut

: Zwischen 60 und 80 dB laut Bluetooth-Reichweite : Bis zu 40 Meter

: Bis zu 40 Meter Wiederaufladbar : nein

: nein Kabelloses Laden : nein

: nein Akku-Laufzeit : bis zu 6 Jahre

: bis zu 6 Jahre Wasserdicht : ja

: ja Preis: 18,99 Euro pro Stück (derzeit mit 20 Prozent Rabatt)

NOVOO Wallet Tracker Karte Thin 1.6mm Air Smart Tag Card Kompatibel mit Apple Wo ist?... 【Gegenstände schnell finden mit Apple Find My】 Sie finden Ihr Portemonnaie nicht? Spielen Sie einfach einen Ton in der „Find My“-App ab. Sie...

【Superlauter Alarm】Öffnen Sie die App „Find My“ auf Ihrem iPhone und tippen Sie auf „Ton abspielen“. Die air tag card piept, solange sie...

Ugreen FineTrack Slim

Abmessungen : Nur 1,7 Millimeter dünn

: Nur 1,7 Millimeter dünn Gewicht : Keine Angabe gefunden

: Keine Angabe gefunden Piepston : Bis zu 80 dB laut

: Bis zu 80 dB laut Bluetooth-Reichweite : Keine Angabe gefunden

: Keine Angabe gefunden Wiederaufladbar : ja

: ja Kabelloses Laden : nein. Es muss ein magnetisches Ladekabel verwendet werden.

: nein. Es muss ein magnetisches Ladekabel verwendet werden. Akku-Laufzeit : bis zu 12 Monata

: bis zu 12 Monata Wasserdicht : ja

: ja Preis: 18,99 Euro pro Stück

Angebot UGREEN FineTrack Slim kompatibel mit Apple Find My (nur iOS), Bluetooth Tracker, IP68... Apple Find My Certified (nur iOS): Keine Installation erforderlich, verwenden Sie die Find My-App, die mit Ihrem iPhone geliefert wird, um eine...

Ultra-Dünnes Design: UGREEN FineTrack Slim ist nur 1,7 mm dünn, was der Dicke von 1 Eurocent entspricht. Sie können es leicht in Ihre Brieftasche...

trackcard

Abmessungen : Nur 1,7 Millimeter dünn

: Nur 1,7 Millimeter dünn Gewicht : Keine Angabe gefunden

: Keine Angabe gefunden Piepston : Bis zu 105 dB laut

: Bis zu 105 dB laut Bluetooth-Reichweite : Bis zu 85 Meter

: Bis zu 85 Meter Wiederaufladbar : ja

: ja Kabelloses Laden : ja

: ja Akku-Laufzeit : Bis zu 6 Monate

: Bis zu 6 Monate Wasserdicht : ja

: ja Preis: 21,90 Euro pro Stück

Angebot TRACKCARD® die Air Tag Karte im Kartenformat für die Brieftasche | Wiederaufladbar,... 📏 ULTRA-FLACHES ORTUNGSGERÄT: Nur 1/4 so dünn wie ein normales AirTag & du findest du deine Wertsachen per GPS-Verfolgung jederzeit und überall....

🔋 KABELLOSES LADEN: Kompatibel mit kabellosen Ladegeräten und Stationen. Eine Ladung hält bei normaler Nutzung bis zu 6 Monate und die LED zeigt...

Fazit

Die Wallet-Tracker mit Support für Wo ist? ähneln sich sehr. Einige Modelle haben durch einen integrierten und größeren Akku eine längere Laufzeit, können aber nicht aufgeladen werden und sind dann Elektroschrott. Die gängigsten Modelle sind kabellos aufladbar, piepsen laut, sind wasserdicht und nur 1,6 Millimeter dick. Hier kann man das Augenmerk auf das Design und auf den Preis werfen.

Nun die Frage an euch: Nutzt ihr einen Wallet-Tracker? Welche Marke habt ihr im Einsatz?