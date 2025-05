Sonos stellt KI-gestützte Sprachverbesserung für die Arc Ultra vor

Fällt es euch manchmal schwer, die Dialoge in Filmen an der einen oder anderen Stelle richtig zu verstehen? Dann seid ihr wohl nicht allein. Sonos hat sich nun genau diesem Problem angenommen und liefert eine neue KI-gestützte Sprachverbesserung für seine Premium-Soundbar, die Sonos Arc Ultra, aus.

Nach dem erfolgreichen installierten Update stehen vier Stufen für die Verbesserung der Klarheit von Dialogen in der Sonos-App zur Verfügung. „Eine Stufe ist dabei speziell für Menschen mit Hörverlust gedacht. Nach vielen Versuchen hat die KI einen Durchbruch erzielt. Dieser ermöglicht es, Dialoge konsistent und genau zu erkennen und das richtige Maß an Sprachextraktion anzuwenden, um Gespräche hervorzuheben“, schreibt Sonos in einer Pressemitteilung.

Mit Hilfe von KI hat es Sonos geschafft, Dialoge von anderen Geräuschen im Center-Kanal zu trennen und die Sprache dann in Echtzeit zu verbessern. So können die Stimmen hervorgehoben werden, ohne das weitere Erlebnis negativ zu beeinflussen. Dabei stehen über die Sonos-App die folgenden vier Optionen zur Auswahl:

Niedrig: Eine subtile, künstlerische Anpassung, die den Dialog betont, dabei aber das ursprüngliche Hörerlebnis und die Absicht der Kreativen wahrt.

Mittel: Eine mittlere Verstärkung, die für klareren Dialog sorgt und gleichzeitig die anderen Klangbestandteile ausgewogen beibehält.

Hoch: Eine stärkere Einstellung, bei der der Dialog deutlich im Vordergrund steht, während andere Tonelemente reduziert werden.

Maximal: Die deutlichste Einstellung, bei der die Sprachverständlichkeit oberste Priorität hat – speziell für Menschen mit Hörbeeinträchtigung gedacht. Im Gegensatz zu den ausgewogeneren Stufen reduziert „Maximal“ zusätzlich die Lautstärkespanne nicht-sprachlicher Elemente und rückt den Dialog klar in den Mittelpunkt.

Solltet ihr eine Sonos Arc Ultra im Einsatz haben, könnt ihr das neue Feature ab sofort ausprobieren.

Angebot Sonos Arc Ultra mit Dolby Atmos und Voice Control – 9.1.4 Surround Sound für TV... Die brandneue akustische Architektur mit Sound Motion Technologie erfüllt den gesamten Raum mit präzise abgestimmtem Sound

Einzigartiges 9.1.4 3DAudio mit Dolby Atmos¹