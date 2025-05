CarPlay Ultra: Alle Marken und die ersten Eindrücke

Es ist schon verdammt lang her, seit Apple die nächste Generation von CarPlay angekündigt hat. Erstmals gezeigt hat Apple es bereits 2022 – und erst in dieser Woche hat sich wirklich etwas getan. Am Donnerstag hat man gemeinsam mit Aston Martin die Verfügbarkeit von CarPlay Ultra angekündigt. Wir möchten euch weitere Informationen und erste Eindrücke liefern.

Zusammen mit der Einführung bei Aston Martin hat uns Apple leider kein Update gegeben, wie der Status bei anderen Herstellern ist. Immerhin hat man verraten, dass jetzt mit Hyundai, Kia und Genesis drei koreanische Marken mitmachen und CarPlay Ultra ebenfalls in ihre Fahrzeuge integrieren wollen.

Zusammen mit den Herstellern, die man schon vor drei Jahren aufgezählt hat, ist die CarPlay Ultra Liste mittlerweile ziemlich lang. Wie akkurat sie allerdings noch ist, das weiß wohl nur Apple.

Diese Hersteller wollen CarPlay Ultra in ihre Fahrzeuge integrieren

Acura

Audi

Ford

Genesis

Honda

Hyundai

Infiniti

Jaguar

Kia

Land Rover

Lincoln

Mercedes-Benz

Nissan

Polestar

Porsche

Renault

Volvo

Porsche hat bereits Ende 2023 erste Grafiken von CarPlay Ultra in seinen Fahrzeugen präsentiert, seitdem aber nicht mehr geliefert. Mercedes-Benz hatte sich zuletzt kritisch geäußert und wollte Apple nicht die gesamte Software-Erfahrung übernehmen lassen. Bei den beiden deutschen Herstellern darf man also gespannt sein, wie es mit CarPlay Ultra weitergeht.

Das erste Video von CarPlay Ultra in freier Wildbahn

Falls ihr wissen wollt, wie sich CarPlay Ultra in der Praxis schlägt und welche Funktionen alles Teil des neuen Systems sind, dann müsst ihr derzeit auf einen Aston Martin setzen. Glücklicherweise haben die Kollegen von Top Gear bessere Kontakte als wir, so dass es auf deren YouTube-Kanal schon die ersten Eindrücke aus der Praxis für uns gibt. In fast 19 Minuten wird das neue Apple CarPlay Ultra ausführlich vorgestellt.

Nun dauert es hoffentlich nicht mehr so lange, bis der nächste Hersteller CarPlay Ultra tatsächlich in seine Fahrzeuge bringt. Und wer weiß, vielleicht nimmt die Sache ja jetzt so richtig Fahrt auf und Apple präsentiert im Juni auf der WWDC die nächsten neuen Details?