Apple Maps: Neue Einblicke, Bewertungen und Rezensionen von Experten

Apple hat gestern neue Funktionen für Apple Maps (App Store-Link) vorgestellt, die es den Nutzern und Nutzerinnen vereinfachen sollen, die besten Lokalitäten ausfindig zu machen. Dazu bringt Apple Einblicke, Bewertungen und Rezensionen von Profis zu Apple Maps.

Mit den neuen Funktionen soll es den Nutzern und Nutzerinnen von Apple Maps noch einfacher gemacht werden, erstklassige Restaurants, Hotels, Golfplätze und vieles mehr zu suchen und zu entdecken – mit zusätzlichen Rankings und Erkenntnissen von Experten.

Ab sofort können Nutzer Restaurants mit Michelin-Sternen, Grünen Sternen und Bib Gourmand sowie Hotels mit Michelin-Schlüssel anzeigen und suchen – zunächst in den USA, in Zukunft auch in weiteren Regionen. In Kürze werden auch die Bewertungen und Erkenntnisse von The Infatuation und Golf Digest zu Maps hinzugefügt, und weitere Expertenquellen werden folgen. David Dorn, Senior Director of Internet Software and Services Products bei Apple, berichtet dazu:

„Der Michelin Guide, The Infatuation und Golf Digest sind führende Branchenexperten, auf die sich die Verbraucher verlassen, wenn es darum geht, die besten Restaurants, Hotels und Golfplätze zu finden, und wir freuen uns, ihre wertvollen Erkenntnisse und Auszeichnungen unseren Nutzern in Apple Maps zugänglich zu machen. Diese neuen Integrationen machen Maps zu einer noch nützlicheren und nahtloseren Ressource für Nutzer, um großartige neue Orte zu entdecken, egal ob in ihrer Heimatstadt oder auf einer Reise in ein neues Land.“

Mit dem Update spiegeln die Ortskarten nun auch Auszeichnungen, Beschreibungen und Bilder aus Expertenquellen wider. Darüber hinaus können Apple Maps-User ausgewählte Hotels jetzt direkt über Maps buchen. In Kürze besteht die Möglichkeit, Restaurantreservierungen über Michelin und Abschlagzeiten über Supreme Golf zu buchen.

Um das neue Feature zu nutzen, können Nutzer und Nutzerinnen die Suchfilter in Apple Maps verwenden und Orte mit diesen Auszeichnungen finden. Um weitere interessante Orte auf der ganzen Welt zu erkunden, lassen sich auch kuratierte Reiseführer vom Michelin Guide, The Infatuation und Golf Digest in Apple Maps anzeigen. Letzteres steht nach wie vor kostenlos für iPhones, iPads, Macs und die Apple Watch zur Verfügung und ermöglicht neben einer Suche nach Points of Interest auch eine Onboard-Navigation sowie 3D- und StreetView-Ansichten größerer Städte.

Fotos: Apple.