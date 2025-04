Apple Maps: Neue Unterstützung für die Webversion auf dem iPhone

Apple hat am gestrigen Mittwoch das eigene Support-Dokument bezüglich Apple Maps im Web aktualisiert und damit gleichzeitig auch eine neue Möglichkeit hinzugefügt, die Webversion auf einem iPhone nutzen zu können. Dies hatte MacRumors entdeckt.

„Eine frühere Version des Support-Dokuments listete nur Macs, iPads und PCs als kompatibel mit Apple Maps im Web auf, aber jetzt gibt es einen neuen Abschnitt für mobile Geräte, der sowohl iOS als auch iPadOS auflistet. Maps.apple.com wird auch auf dem iPhone geladen, anstatt die Karten-URLs an die Apple Maps-App weiterzuleiten.“

So berichtet MacRumors über die Neuentdeckung. Apple hatte die Funktion „Apple Maps im Web“ bereits im letzten Jahr an den Start gebracht, allerdings war die Webversion des eigenen Karten- und Navigationsdienstes nicht für das iPhone nutzbar. Zudem funktionierte die Webansicht von Apple Maps nur in bestimmten Browsern.

In dem überarbeiteten Support-Dokument wird deutlich, dass Apple die Unterstützung für die Maps-Webversion umfassend erweitert hat. Das Feature ist jetzt auf dem Mac oder PC für Safari (nur unter macOS), Microsoft Edge, Google Chrome und Mozilla Firefox nutzbar, auf mobilen Geräten im Safari-Browser (nur iOS und iPadOS), Microsoft Edge, Google Chrome und Mozilla Firefox.

Apple Maps im Web noch mit Einschränkungen

Apple weist im Kleingedruckten des Support-Dokuments allerdings auch auf Einschränkungen hin: „Die Verfügbarkeit variiert je nach Region. Zu Beginn ist Maps im Web nur auf Englisch verfügbar. Maps im Web wird bald für weitere Browser, Plattformen und Sprachen verfügbar sein.“

Wie MacRumors vermutet, könne die Unterstützung von Apple Maps im Web für das iPhone mit der Veröffentlichung von iOS 18.4 zusammenhängen, da die neue Software-Version es EU-Usern erlaube, eine neue Standard-Karten-App zu definieren. Wenn eine andere Karten-App eingestellt sei, könnten Apple Maps-Links, die ein EU-User erhalte, weiterhin über die Apple Maps-Website geöffnet werden.