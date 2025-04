iPhone 16e: Apple bietet jetzt auch Selbstreparatur-Sets an

Apple hat in dieser Woche Bau- und Ersatzteile für das vor kurzem erschienene iPhone 16e, der Nachfolger des iPhone SE, offiziell zur Verfügung gestellt. Die Ersatzteile können im Self-Repair Store von Apple sowohl in Europa als auch in den USA für eine Selbstreparatur des iPhone 16e erworben werden.

Im Apples Self-Repair Store gibt es Bauteile und Werkzeuge, um das Display, den Akku, die Kamera, die Glasrückseite, den oberen oder unteren Lautsprecher, das Haupt-Mikrofon, die Taptic Engine, die TrueDepth-Kamera, das SIM-Fach und weitere Elemente des iPhone 16e auszutauschen oder zu reparieren.

Es ist ebenfalls möglich, neben den Bauteilen selbst, entsprechende Werkzeuge, die für die Arbeitsschritte benötigt werden, zu erwerben, beispielsweise Schraubendreher, eine Display- oder Akkupresse, eine beheizte Ausbauvorrichtung für das Display und mehr. Gerade die größeren Maschinen sind mit Preisen zwischen 125 und 461 Euro alles andere als erschwinglich, können aber auch für knapp 55 Euro für sieben Tage gemietet werden. Zudem kostet beispielsweise das Reparaturset für einen Displaytausch des iPhone 16e mit Display und Schraubenkit ganze 269 Euro.

Selbstreparatur-Programm wurde 2022 gestartet

Auf der Apple-eigenen Website gibt es zudem eine detaillierte Reparaturanleitung für alle möglichen Selbstreparaturen beim iPhone 16e. Nach einiger Zeit des Wartens hat der Konzern aus Cupertino nun also auch benötigten Ersatzteile und Werkzeuge im eigenen Shop zur Verfügung gestellt. Da wohl alle Personen, die ein iPhone 16e erworben haben, jedoch noch von der einjährigen Produktgarantie von Apple profitieren könnten, ergibt eine Selbstreparatur des neuesten iPhones nur in Ausnahmefällen Sinn.

Apple hatte das Selbstreparatur-Programm im Jahr 2022 gestartet und will damit laut eigener Aussage „Personen, die Erfahrung mit den komplexen Vorgängen bei der Reparatur von elektronischen Geräten haben“, unter die Arme greifen. Kunden und Kundinnen haben über das Selbstreparatur-Portal von Apple Zugriff auf Original-Ersatzteile, Werkzeuge und Handbücher, und können damit ausgewählte Apple-Produkte wie Macs, iPhones, Beats Pill-Lautsprecher und das Apple Studio Display mit entsprechenden Vorkenntnissen selbst reparieren.

