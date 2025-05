tvOS 18.5: Optimierte Dolby Atmos-Wiedergabe für AirPlay- und Bluetooth-Lautsprecher

In dieser Woche hat Apple einige frische Updates für iOS, iPadOS, watchOS und auch tvOS veröffentlicht. Mit dem neuen tvOS in Version 18.5 hat Apple nun auch eine verbesserte Dolby Atmos-Wiedergabe für AirPlay- oder Bluetooth-Lautsprecher umgesetzt.

Die neue Funktion wird in den Release Notes für das Update beschrieben, die sich auf den Support-Seiten von Apple finden. Es sei durchaus möglich, dass das Feature dabei helfen könnte, einige hartnäckige Synchronisierungsprobleme zu beheben, auf die einige Apple TV-User gestoßen seien, wenn sie versucht haben, Audio mit Dolby Atmos abzuspielen, wie MacRumors dazu anmerkt.

Sowohl bei Reddit als auch in den Apple Support-Foren gab es dazu mehrere Beschwerden hinsichtlich dieser Probleme, die insbesondere bei der Wiedergabe mit Soundbars und Lautsprechern, auch solcher, die per AirPlay oder Bluetooth verbunden waren, auftraten. Eine betroffene Person namens angelocalabro beschreibt das Problem im Apple Support-Forum beispielsweise so:

„Das Problem, mit dem ich konfrontiert bin, ist eine Audio-Verzögerung von etwa 2-3 Sekunden, wann immer ich die Wiedergabe von Inhalten (zum Beispiel Netflix, Amazon Prime, etc.) von meinem Apple TV starte. Es ist erwähnenswert, dass der Ton, sobald er beginnt, perfekt mit dem Video synchronisiert ist, aber es gibt immer diese anfängliche 2-3 Sekunden Verzögerung, wo das Video zuerst beginnt, gefolgt von dem Ton.“

Auch andere Nutzer und Nutzerinnen des Apple TV berichten von ähnlichen Problemen, beispielsweise eine mangelhafte Synchronisation von Dialogen und anderen Audioinhalten mit dem abgespielten Videoinhalt. Dies führe dazu, dass sich die Lippen beim Sprechen in Fernsehsendungen und Filmen nicht richtig bewegen und Soundeffekte wie Explosionen verzögert seien.

Es sei laut MacRumors zwar möglich, auf Dolby 5.1 Surround Sound umzuschalten. Allerdings kann dies kaum die Lösung sein, wenn eine teure Audioanlage im Einsatz ist und man gerne Dolby Atmos verwenden möchte. Die neuen Dolby Atmos-Synchronisationsfunktionen finden sich laut Apple auf dem Apple TV unter Einstellungen -> Video und Audio -> Wireless Audio Sync. Wer demnach bisher Probleme mit der Dolby Atmos-Funktion unter tvOS gehabt hat, sollte auf dem Apple TV zunächst das Update auf tvOS 18.5 anstoßen und dann die Einstellungen besuchen.

Apple TV 4K im Angebot kaufen

Angebot Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi mit 64 GB Speicher (3. Generation) 4K Dolby Vision und HDR10+ für brillante Bildqualität

Dolby Atmos für dreidimensionalen Sound wie im Kino