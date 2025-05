Airbnb: Großes App-Update inklusive neuem Design

Airbnb (App-Store-Link) hat seinen Leistungsumfang erweitert und neue Dienstleistungen und Unterhaltungsangebote eingeführt. Im Zuge dieser Erweiterung hat nun auch die Airbnb-App ein Update bekommen. Wir haben alle Neuerungen für euch zusammengestellt.

Eingeführt wurden Airbnb Services und Airbnb Experiences. Hinter Services verstecken sich Dienstleistungen, die von Anbietern vor Ort auf Airbnb inseriert werden können. Zum Start sind Dienstleistungen aus zehn Kategorien verfügbar, darunter Personal Training, Hairstyling, Massagen und mehr.

Airbnb Experiences sind Angebote von Einheimischen, die Urlaubern die Stadt, die sie besuchen, näher bringen sollen. Angeboten werden können zum Beispiel Tours durch Museen, Restaurant-Touren, Outdoor- oder Wellness-Aktivitäten.

Damit die neuen Angebote auch in der App abgerufen werden können, hat Airbnb seiner Anwendung ein Update inklusive Redesign beschert. Wenn ihr nun eine Unterkunft gebucht habt, werden euch ab sofort Vorschläge zu vor Ort verfügbaren Dienstleistungen und Experiences angezeigt, die ihr dann direkt über die App buchen könnt.

Nach Ankunft am Zielort erhaltet ihr nun außerdem eine direkte Wegbeschreibung zur Unterkunft und die Check-in-Modalitäten noch einmal auf einen Blick. Auch alle gebuchten Aktivitäten werden in einem entsprechenden Tagesplan dargestellt. Zusätzlich erhaltet ihr während des Aufenthalts Empfehlungen zu Aktivitäten, die in eurer Nähe stattfinden.

Auch die Nachrichten-Funktion wurde im Rahmen des Update überarbeitet und erweitert, sodass ihr nun auch Fotos und Videos problemlos teilen könnt. Die Profilseite wurde ebenfalls neugestaltet.

Auch Gastgeber auf Airbnb profitieren von dem App-Update. Neu sind hier:

Airbnb-Setup: Vereinfachtes Erstellen und Einreichen von Dienstleistungen oder Touren.

„Heute“-Tab: Ein neuer Tab für die Reservierungsverwaltung wurde eingerichtet.

Kalender: Der neu gestaltete Kalender kommt inklusive einer Tagesansicht mit einem stündlichen Zeitplan sowie einer Echtzeit-Integration mit Google Calendar.

„Angebote“-Tab: Angeboten für Dienstleistungen und Erlebnisse einfacher anlegen

Rollout gestartet

Das Rollout des Updates ist gestern gestartet und wird sukzessive ausgeliefert. Die Airbnb-App könnt ihr kostenlos im App Store herunterladen.