Baseus: Neue Nomos-Ladegeräte-Tischstation vorgestellt

Baseus hat seine Nomos-Ladegeräte-Serie um ein neues Tischladegerät erweitert, das über eine Steckdosenleiste mit zwei Steckplätzen, ein Schnellladegerät und kabelloses Laden via Qi2 verfügt. Das Nomos 67 Watt USB-C Tischladegerät ist ab sofort bei Amazon für 69,99 Euro erhältlich. Die 140-Watt-Station, die Baseus letztes Jahr vorgestellt habt, bekommt ihr außerdem derzeit vergünstigt für 90,99 Euro.

Insgesamt könnt ihr an die neue Nomos-Tischstation sechs Geräte anschließen: Verfügbar sind zwei Steckdosen, einer Qi2-zertifizierten Ladefläche, zwei USB-C-Anschlüssen und einem USB-A-Anschluss. Diese verfügen über bis zu 67 Watt Ladeleistung. Der integrierte PD3.1-Standard sorgt dafür, dass ihr Laptops, Smartphones und Tablets problemlos über diese Anschlüsse laden könnt.

Auf der Qi2-Ladefläche könnt ihr alle iPhones ab dem iPhone 12 kabellos mit bis zu 15 Watt aufladen. Dabei lässt sich die Ladefläche stufenlos anwinkeln (bis zu 70 Grad) und drehen, sodass ihr das iPhone während des Ladevorgangs weiterhin bequem nutzen könnt – sowohl im Hoch- als auch im Querformat.

Baseus Nomos mit 67 Watt kostet zum Start nur 69,99 Euro

Im letzten Jahr erst hat Baseus eine neue 140-Watt-5-in-1-Ladestation der Nomos-Reihe vorgestellt, die – im Gegensatz zur neuen 67-Watt-Station – über ein USB-C-Kabel verfügt, das sich automatisch einzieht. Dafür hat die 140-Watt-Variante keine Steckdosen-Plätze. Abgesehen davon sind die Anschlüsse aber gleich, auch eine Qi2-Fläche mit 15 Watt Leistung ist vorhanden. Die Leistung der USB-C-Ports ist beim 140-Watt-Modell aber natürlich entsprechend höher.

Die Baseus 67-Watt-Station bekommt ihr ab sofort für 99,99 Euro bei Amazon, mit aktiviertem Coupon sinkt der Preis auf 69,99 Euro. Die 140-Watt-Station ist dort derzeit mit 30-Prozent-Coupon für 90,99 Euro erhältlich. Sie kostet regulär 129 Euro. Wer also etwas mehr Leistung benötigt und dafür auf die zwei Steckdosen-Plätze verzichten kann, kann jetzt knapp 40 Euro beim Kauf der leistungsstärkeren Ladestation sparen.

