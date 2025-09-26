Eastern Exorcist ist das aktuelle Gratis-Spiel im Epic Games Store

Auch in dieser Woche gibt es im Epic Games Store wieder ein kostenloses Spiel für iPhone und iPad. Für das Angebot müsst ihr euch den alternativen App Store installieren. Wie genau das funktioniert, ist auf der Epic-Webseite ziemlich gut erklärt. Falsch machen könnt ihr im Prinzip nichts. Wenn ihr den Epic Games Store nach der Installation öffnet, scrollt ihr einfach ein wenig bis zum Gratis-Angebot nach unten oder sucht nach Eastern Exorcist.

Eastern Exorcist ist übrigens zum zweiten Mal bei dieser Aktion dabei. Das Spiel kommt mit einem Hauch japanischer Spiele-Kultur. Grafisch ein wenig aufwändiger, erwartet euch jede Menge Action, gemischt mit ein paar Rollenspiel-Elementen. Eastern Exorcist spielt in einer fiktiven östlichen Welt, die von bösartigen Dämonenmonstern befallen ist. „Kämpfe als erfahrener Exorzist gegen das chaotische Böse durch eine brutale Welt und erlebe unvorhergesehene Verstrickungen komplexer Wesen“, heißt es vom Entwicklerteam.

Für mich klang das alles auf den ersten Blick tatsächlich nicht nach einem sofortigen Download. Nach einem Blick auf den Gameplay-Trailer des Spiels habe ich meine Meinung allerdings revidieren müssen – Eastern Exorcist sieht echt klasse aus.