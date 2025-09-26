Anker Prime Serie: Einige Neuheiten erscheinen erst Wochen später

Auf der IFA in Berlin hat Anker Anfang September zahlreiche neue Produkte vorgestellt, unter anderem einige Neuzugänge für die Anker Prime Serie. Ein Großteil davon sollte am 25. September erscheinen, doch dieser Termin konnte mit Ausnahme der Anker Prime 14-in-1 Docking Station nicht gehalten werden.

Konkret sind von der Verzögerung vier Produkte betroffen, die wir euch im Anschluss noch einmal kurz vorstellen werden. Sie verschieben sich um rund einen Monat und werden erst Mitte bis Ende Oktober im Handel erscheinen.

Auf diese neuen Anker Prime Produkte müssen wir noch länger warten

Ausgestattet mit einem kleinen Display und einer maximalen Leistung von 160 Watt soll das neue Anker Prime Ladegerät bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen. Informationen zum Preis hat Anker hier bisher nicht genannt, genau wie bei den folgenden Produkten.

Für die nötige Power unterwegs sorgt die neue Anker Prime Powerbank mit einer Kapazität von 26.000 mAh und einer maximalen Leistung von 300 Watt. Schon der Vorgänger hat gezeigt, dass es zu deutlich weniger Drosselungen aufgrund zu hoher Temperaturen kommt, als bei günstigeren Modellen. Ohnehin erst später sollte eine kleinere Anker Prime Powerbank mit 20.000 mAh und maximal 220 Watt erscheinen. Beide Powerbanks können per USB-C oder mit der optionalen und ebenfalls verzögerten Anker Prime Ladebasis aufgeladen werden.

Die Anker Prime Kabellose Ladestation lädt Apple Watch und AirPods mit jeweils 5 Watt auf. Für das iPhone stehen dank Qi-2.2-Standard sogar bis zu 25 Watt zur Verfügung. Mit integriert sind ein Display und eine „innovative Kühltechnologie“.

Die neue Ladestation haben wir tatsächlich schon als Testgerät bei uns auf dem Schreibtisch. Spätestens zum Verkaufsstart, der in der zweiten Oktober-Hälfte bevorstehen sollte, werden wir euch mit eigenen Eindrücken versorgen.