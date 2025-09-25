Govee Christmas Cone Tree meldet sich mit Matter-Support zurück

Überraschend musste ich in den letzten Tagen feststellen, dass es in den Supermärkten schon Spekulatius und Christstollen gibt, ich aber auf den Straßen noch nirgends bunt blinkende Fenster gesehen habe. Damit ihr euch für Weihnachten gut vorbereiten könnt, gibt es von Govee neben der neuen klassischen Lichterkette auch eine Neuauflage des Govee Christmas Cone Tree.

Am ehesten könnte man dieses Gadget wohl als LED-Baum für den Außenbereich bezeichnen. Ein Stab in der Mitte und einige senkrecht gespannte LED-Bänder außen herum, verziert mit einem bunten Stern an der Spitze. Ganz neu ist die Idee allerdings nicht.

Govee hat dieses Smart Home Gadget schon vor einigen Jahren verkauft. Nun meldet sich das gute Stück in einer leicht überarbeiteten Form zurück. Unter anderem gibt es jetzt eine direkte Unterstützung für Matter und damit eine Einbindung in Apple Home. Das erleichtert vor allem die Sprachsteuerung mit Siri zum Ein- und Ausschalten. Für die zahlreichen bunten Szenen und Animationen kommt man allerdings nicht um die Govee-App herum.

Den Govee Christmas Cone Tree gibt es in zwei verschiedenen Größen: 1,82 Meter mit 316 LEDs und 2,28 Meter mit 370 LEDs. Die Preise liegen bei 134,99 Euro beziehungsweise 169,99 Euro. Den kleineren Baum gibt es mit schwarzen oder weißen Stäben und Kabeln, den größeren Baum bisher nur in der dunklen Optik.

Govee Christmas Cone Tree Lights, 2,28m 370 LEDs RGBIC-Lichterkette mit Intelligenter... Farbenfrohe RGBIC-Beleuchtung: Govee Cone Tree Lights verwenden die Uni-IC-Steuerungstechnologie 16 Mio. Farboptionen können unabhängig voneinander...

Szenen- und Musikmodus: Die über 82 voreingestellten Szenenmodi passen zu Gelegenheiten für jede Atmosphäre. Dank des integrierten Mikrofons...

Govee Christmas Cone Tree kommt erst bei Dunkelheit richtig zur Geltung

Dunkel ist übrigens ein sehr gutes Stichwort. Tagsüber sieht der Govee Christmas Cone Tree wirklich nicht prächtig aus. Das ändert sich mit Einbruch der Dunkelheit allerdings schlagartig, wenn man das Gestell nicht mehr sieht. Sobald man dann die LEDs einschaltet, wirkt die ganze Geschickte wie ein funkelnder Baum.

Ich habe vor einigen Jahren den vergleichbar gestalteten Twinkly Light Tree ausprobiert und muss wirklich sagen, dass das Ding im Dunkeln richtig klasse aussah. Das habe ich damals auch hochprofessionell im Video festgehalten: