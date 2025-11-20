Das sind die Highlights von Govee in der Black Friday Woche

Auch wenn die Steuerung in der App bei manchen Produkten nicht immer ganz einfach ist, erfreuen sich smarten Lampen großer Beliebtheit. Insbesondere bei den Preisen ist Govee sehr attraktiv – und rund um den Black Friday wird es noch ein bisschen spannender. Wir haben die besten Deals für euch herausgesucht.

Los geht es mit der Govee Uplighter Stehlampe, die aktuell von 189,99 Euro auf nur noch 132,99 Euro (Amazon-Link) reduziert ist. Es handelt sich quasi um eine Mischung aus Stehleuchte und Deckenfluter, wobei es insgesamt drei verschiedene Leuchtzonen gibt.

Mit speziellen Abdeckungen auf dem Lampenschirm sorgt die Govee Uplighter Stehlampe für tolle Lichteffekte, die auf Wunsch von fast wie Polarlichter aussehen. So zaubert ihr euch zuhause eine ganz besondere Atmosphäre ins Wohnzimmer oder in einen anderen Raum.

Govee Stehlampe Wohnzimmer Deckenfluter Wellenbeleuchtung RGBICWW,... Unabhängige Dreizonenbeleuchtung: Govee Stehlampe Wohnzimmer zwischen Dreizonenlicht: oberes Umgebungslicht, geeignet für Yoga, vor dem...

Dynamische Wellenbeleuchtung : Govee Stehlampe Wohnzimmer 330° drehbare Lampenkopf erzeugt anpassbare Wasserwelleneffekte für Decken. Darstellungen...

Die neue Lichterkette von Govee für 99,99 Euro

Noch kürzer auf dem Markt und trotzdem schon 40 Prozent günstiger sind die Govee Christmas Sparkle String Lights. Die Lichterkette bekommt ihr in der 30 Meter langen Version mit 375 RGBW-LEDs derzeit für nur 99,99 Euro (Amazon-Link). Es ist die erste Lichterkette von Govee mit einer klassischen Kerzen-Optik, so wie wir sie hier in Deutschland schon immer kennen.

Die Lichterkette kann reines Weiß mit 2.700 Kelvin oder bunte Farben darstellen, was schon einmal sehr positiv ist. Ebenso ist Matter mit an Bord. Eine große Einschränkung gibt es allerdings: Die Govee Christmas Sparkle String Lights sind nur für den Innenbereich geeignet. Für den Christbaum im Wohnzimmer dürftet ihr mit 30 Metern Länge aber sehr gut ausgestattet sein, hier gibt es dann alle 8 Zentimeter ein Licht.

Angebot Govee Christmas Sparkle String Lights, Weihnachten Lichterkette für Innenräume, 30M... Natürlich Lebendige Lichteffekte: Kompakte, leuchtstarke Govee Christmas Sparkle-Lichter wie Sterne über den Weihnachtsbaum – sie sorgen für...

Präzise RGBWIC-Lichteffekte: Jede RGBWIC-LED hat individuelle Steuerung, liefert 16 Mio. Farben + 2700 K warmweiße Beleuchtung. Mit 375 LEDs...

Die weiteren Black Friday Deals von Govee im Überblick

Vielleicht ist ja auch bei diesen Produkten etwas für euch dabei. Schreibt doch gerne in die Kommentare, welches Govee-Licht euch am meisten beeindruckt.