Dreame X50 Ultra Complete: Jetzt für nur 849 Euro

Auch Dreame, einer der besten Saugroboter-Hersteller der Welt, hat jetzt den Black Friday eingeläutet. Mit dabei ist auch das Top-Modell von Anfang des Jahres. Der im Januar für 1.499 Euro gestartete Dreame X50 Ultra Complete ist jetzt beinahe zum halben Preis erhältlich. Nach 959 Euro am Prime Day und 899 Euro im Oktober zahlt ihr jetzt „nur“ noch 849 Euro (Amazon-Link).

Damit ist der Dreame X50 Ultra Complete noch einmal bedeutend günstiger als das zweite Flaggschiff-Modell des Jahres. Der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete wird derzeit für 999 Euro angeboten. Bei mir sind beide Modelle durchs Erdgeschoss gefahren und ich habe einen klaren Favoriten.

Hier ist der Dreame Aqua10 Ultra Roller unterlegen

Beim Aqua10 Ultra Roller setzt Dreame erstmals auf eine rotierende Wischwalze. Diese sorgt tatsächlich für eine etwas bessere Wischleistung, diese wird im Automatik-Modus aber durch einen extrem hohen Wasserverbrauch bezahlt. Dummerweise hat Dreame vergessen, die Tanks des Aqua10 entsprechend größer zu gestalten.

Das bedeutet für mich in der Praxis: Spätestens nach dem zweiten Reinigungsdurchlauf ist der Frischwassertank leer und muss wieder aufgefüllt werden. Hier geht jede Menge Komfort verloren.

Das zweite Manko habe ich leider erst nach mehreren Monaten bemerkt: Das Waschbrett in der Basisstation des Aqua10 wird bedeutend schlechter gereinigt. Hier setzt der Dreame X50 meiner Meinung nach absolute Maßstäbe, selbst nach Wochen ist hier noch nicht zwingend eine manuelle Reinigung erforderlich.

Das sind die weiteren Highlights des Dreame X50 Ultra Complete

Ebenfalls punkten kann der Wischpad-Roboter mit seiner Bauhöhe. Im Vergleich zur Vorgänger-Generation X40 kann er über hohe Türschwellen klettern und zudem seinen LiDAR-Turm einfahren, um unter 9 Zentimeter hohen Möbeln zu saugen und zu wischen.

Zudem wurde mit dem Dreame X50 eine neue Bürste eingeführt, in der sich auch lange Haare nicht mehr verfangen. Das kann übrigens auch der Aqua10, nur der Vollständigkeit halber.

Ich jedenfalls ärgere mich schon ein wenig, dass ich den X50 wieder abgegeben habe und auf den Aqua10 umgestiegen bin. Meine Empfehlung ist daher eindeutig.

Angebot dreame X50 Ultra Complete Saugroboter mit Wischfunktion,20.000Pa Saugkraft,6 cm... Schwellen und Hindernisse überwinden: Mit seinen einfahrbaren Roboterbeinen überwindet der X50 Ultra Complete Türschienen, Schwellen und...

Einfaches Reinigen unter Sofas und mehr: Die VersaLift Navigation senkt die Höhe des X50 Ultra Complete auf 89 mm, so dass er problemlos unter...

Angebot dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Saugroboter mit Wischfunktion, 30.000Pa... Stets frisches Wasser, stets saubere Böden: Durch kontinuierliches Sprühen von heißem Frischwasser auf den Rollenwischer und Auffangen des...

Flauschig, aber nie sanft zum Schmutz: Die branchenweit erste FluffRoll-Technologie verfügt über ein Modul hinter der Rolle, das sich schneller als...

Dreame X40 Ultra Complete als preisbewusste Premium-Alternative

Falls ihr einen Saugroboter aus dem Premium-Segment sucht, aber nicht unbedingt das neueste Modell braucht, dann ist der Dreame X40 Ultra Complete eine Macht. Auch hier sinkt der Preis zum Black Friday noch einmal auf 650 Euro (Amazon-Link). Man darf nicht vergessen, dass auch dieser Roboter mal knapp 1.500 Euro gekostet hat.