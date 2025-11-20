Black Friday Deals: Anker SOLIX verkauft Solarbank besonders günstig

Anzeige. Ich habe mich in den letzten Jahren ja schon ein bisschen zu einem Balkonkraftwerk-Guru entwickelt und Systeme verschiedener Hersteller miteinander verglichen. Besonders zufrieden war ich mit der Anker SOLIX Solarbank, nach der zweiten Generation habe ich nun die dritte Generation im Einsatz. Wie gut es damit läuft, verrate ich euch etwas weiter unten.

So viel könnt ihr zum Black Friday sparen

Zunächst möchte ich mich um die Preise kümmern. Die Anker SOLIX Solarbank 3 Pro ist im Frühjahr für 1.499 Euro gestartet. Mittlerweile sind die Preise stark gefallen, zum Black Friday zahlt ihr nur noch 899 Euro. Mit dem Gutscheincode SOLARAPPGE5OFF könnt ihr weitere 5 Prozent sparen, so dass wir bei sehr guten 854 Euro landen.

Dafür bekommt ihr einen 2,7 Kilowattstunden fassenden Balkonkraftwerk-Speicher mit eingebautem Wechselrichter und einer so hohen Eingangsleistung, dass sogar der Betrieb mit acht großen Solarmodulen möglich ist. Dann aber nicht mehr als Balkonkraftwerk, dazu aber ebenfalls weiter unten mehr.

Auf der Black Friday Aktionsseite findet ihr die Solarbank 3 Pro auch in verschiedenen Bundles mit Zusatzakkus oder Solarmodulen.

Falls ihr am Balkon, auf dem Dach oder im Garten ohnehin nicht mehr Platz habt als für vier Module, dann tut es auch die Anker SOLIX Solarbank 2 Pro. Hier müsst ihr lediglich auf die Aufladung aus dem Netz verzichten, zudem ist der Akku mit 1,6 Kilowattstunden etwas kleiner. Dafür startet der Preis für das All-in-One-System schon bei 569 Euro, wenn ihr den Gutscheincode SOLARAPPGE5OFF verwendet. Auch die zweite Generation gibt es mit verschiedenen Bundles.

So viel Strom bringt die Solarbank ins Hausnetz

Ausgestattet mit acht Modulen – vorausgesetzt ist in diesem Fall eine Anmeldung als große PV-Anlage – ist die Anker SOLIX Solarbank 3 Pro ein echtes Monster. Ich habe mich mal ein bisschen durch meine Erträge in diesem Jahr geklickt.

Von Mai bis September liefert die Anlage auf meinem Flachdach so viel Leistung, dass die Akkus an halbwegs sonnigen Tagen problemlos voll aufgeladen werden. Oftmals war der Speicher, insgesamt 8,6 Kilowattstunden (bestehend aus Solarbank 3 E2700 Pro + 1x BP2700 Erweiterungsakku + 2x Anker SOLIX BP1600 Erweiterungsakku), so schnell voll, dass die Anlage schon zur Mittagszeit auf Sparflamme lief. Wenn nicht den ganzen Tag Waschmaschine oder Spülmaschine liefen, betrug mein Energiebedarf oftmals weniger als 1 Kilowattstunde pro Tag.

Und auch wenn es jetzt im November nicht mehr bis zu 3.000 Watt Eingangsleistung gibt, profitiere ich natürlich von der Menge der eingesetzten Module. Wenn das Wetter nicht ganz schlecht ist, ernte ich auch jetzt noch 4 bis 6 Kilowattstunden am Tag. Klar ist: Im Dezember und Januar wird es definitiv weniger. Aber spätestens im März geht der Spaß dann wieder richtig los.

Falls ihr euch auf das Frühjahr vorbereiten wollt, schaut gerne beim Black Friday von Anker SOLIX vorbei. Der Gutscheincode SOLARAPPGE5OFF liefert euch auf alle Angebote im Shop noch einmal 5 Prozent Rabatt.