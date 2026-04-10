Anker Solix Solarbank 4 E5000 Pro: Das sind die ersten Details

Gestern hat Anker nach Amsterdam eingeladen, um dort die nächste Solix-Neuheit zu präsentieren. Anders als zuvor erhofft wurde leider nicht die Solarbank der vierten Generation gezeigt, sondern ein vollkommen neues Produkt. Die Anker Solix Solarbank Max AC ist gedacht für Häuser mit einer großen PV-Anlage, allerdings ohne einen dazugehörigen Speicher. Am Ende des Tages gab es dann aber doch noch eine heiße Spur zur Anker Solix Solarbank 4 Pro.

Zusammen mit der Anker Solix Solarbank Max AC wurde gestern auch ein verbessertes und kleineres Smart Meter vorgestellt. Und im Datenblatt des Anker Solix Smart Meter Gen 2 hat sich tatsächlich ein ziemlich interessantes Detail versteckt. Das neue Messgerät ist nämlich nicht nur mit der Solarbank Max AC und dem ebenfalls neuen Heimspeicher der XE-Serie kompatibel, sondern auch mit der bisher nicht offiziell vorgestellten Anker Solix Solarbank 4 E5000 Pro.

Die ersten Details zur Anker Solix Solarbank 4 Pro

Dabei dürfte es sich ohne Zweifel um den Nachfolger der bisherigen Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro handeln. Viele Details sind bisher nicht bekannt. Abgesehen von der Kompatibilität zum neuen Smart Meter können wir aus dem Produktnamen aber immerhin schon die Kapazität ableiten. Diese dürfte von rund 2,7 Kilowattstunden bei der dritten Generation auf bald 5 Kilowattstunden steigen.

Laut meinen Informationen und Gerüchten aus der Solar-Community könnte schon im Mai eine offizielle Präsentation bevorstehen. Aber was könnte die neue Solarbank neben der erhöhten Kapazität und einem vermutlich geringeren Kilowattstunden-Preis sonst noch bieten? Ich rechne stark mit einem integrierten Display wie bei der Solarbank Max AC, das unter anderem Leistungsdaten anzeigt.

Eine weitere Vermutung ist eine Erhöhung der maximalen Ausgangsleistung, wobei wir bei mehr als 800 Watt ja nicht mehr von einem Balkonkraftwerk sprechen. Bisher sind bei Anker maximal 1.200 Watt möglich, die Konkurrenz hat aber ordentlich vorgelegt. Die Jackery SolarVault Serie bietet beispielsweise bis zu 2.500 Watt Ausgangsleistung. Zudem hätte Anker mit dem Power Dock und dem Power Dock Pro auch die passenden Anschlussmöglichkeiten für so viel Leistung – dann eben nur nicht mehr als Balkonkraftwerk, sondern als kleine PV-Anlage.