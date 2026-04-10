Ugreen NeoDrive Go D709: Externe SSD mit Display und Kabel

Schon vor gut einem Monat haben wir die Ugreen NeoDrive Go 710 vorgestellt. Eine kompakte SSD mit 1 TB Speicher, bis zu 40 Gbit/s und integriertem USB-C-Kabel. Der Preis: stolze 419,99 Euro. Etwas günstiger ist jetzt der kleine Bruder, denn die Go 709 kostet „nur“ 339,99 Euro. Die Übertragungsgeschwindigkeiten sind zwar langsamer, dafür ist aber ein Display mit an Bord.

Auf dem integrierten 1,45-Zoll-IPS-Touchscreen lassen sich Echtzeit-Infos zu Tempo, Temperatur und Laufwerksstatus ablesen. Die halbierte Geschwindigkeit ist für Mac-User gar nicht mal so relevant, da USB 3.2 Gen 2×2 ohnehin nicht unterstützt wird. Der universelle Anschluss ist aber auch mit Thunderbolt 3/4/5 sowie USB4 kompatibel. Die Kapazität von 1 TB Speicher bietet Platz für circa 600 Stunden 4K-Material, über 30.000 Fotos oder mehr als 15 AAA-Spiele.

Integriertes Kabel und MagSafe

Fest integrierte Kabel bieten Vor- und Nachteile. Als Vorteil ist klar herauszuarbeiten, dass kein weiteres Kabel benötigt wird. Sollte das integrierte Kabel aber einmal defekt sein, lässt es sich nicht austauschen. Laut Ugreen hält das mit Nylon umflochtene Kabel mehr als 10.000 Biegungen aus, sodass man von einem robusten Kabel sprechen kann. Als weiteres Extra hat die Ugreen NeoDrive Go D709 MagSafe integriert, sodass sich die SSD direkt am iPhone befestigen lässt. Wer möchte, kann Videos und Fotos direkt auf der Festplatte speichern, um den iPhone-Speicherplatz zu entlasten.

Während Ugreen die NeoDrive Go D709 für 419,99 Euro auch über Amazon verkauft, steht die SSD mit Display für 339,99 Euro vorerst auf der Ugreen-Webseite zum Kauf bereit.