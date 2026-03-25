Jackery macht ernst: Starke Startpreise für die SolarVault 3 Serie

Mein aktueller Favorit in Sachen Balkonkraftwerk mit Speicher ist weiterhin die Anker Solix Solarbank 3 Pro mit einer Kapazität von 2,68 Kilowattstunden. Auch bei der Stiftung Warentest ist dieses Modell zum Preis von derzeit 999 Euro auf dem ersten Platz gelandet – doch jetzt gibt es einen neuen Konkurrenten. Die Preise für die neue Jackery SolarVault 3 Serie sind bekannt.

Ab sofort lassen sich die neuen Modelle auf der Webseite von Jackery vorbestellen, die Auslieferung erfolgt ab dem 9. April. Das mit der Solarbank von Anker vergleichbare Modell ist die Jackery SolarVault 3 Pro, die ihr bis zum 8. April für nur 699 Euro bestellen könnt. Der Preis ist also deutlich niedriger als bei Anker, die Kapazität mit 2,52 Kilowattstunden nur geringfügig kleiner.

Im Preis inklusive ist zudem ein Shelly Smart Meter. Damit wird der aktuelle Stromverbrauch im Haus oder in der Wohnung gemessen und die Ausgangsleistung des Speichers, natürlich nur bis 800 Watt, automatisch angepasst. So landet der Solarüberschuss ganz gezielt im Speicher und kann zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.

Jackery SolarVault 3 Pro 999 EUR 699 EUR jetzt kaufen

Jackery SolarVault 3 Serie schafft bis zu 4.000 Watt Eingangsleistung

Aber wo kommt der Solarstrom her? Das System bietet bis zu 4.000 Watt PV-Eingangsleistung und arbeitet mit vier unabhängigen MPPT-Trackern und entsprechend vielen Anschlüssen. Ihr könnt beispielsweise vier Mal zwei Solar-Module im Parallelbetrieb anklemmen. Bitte beachtet bei Modulleistungen von über 2.000 Watt allerdings, dass gegebenenfalls eine Anmeldung als richtige PV-Anlage notwendig ist. Aktuell soll ja eine neue VDE-Norm starten, die bei Balkonkraftwerken bis 800 Watt Leistung bis zu 7.000 Watt Modulleistung erlaubt. Damit wäre die ganze Sache dann deutlich einfacher.

Auch Zusatz-Speicher ist günstiger als bei Anker

Um es auch über die Nacht zu schaffen, empfehle ich bei vier oder mehr Modulen mindestens einen Zusatzspeicher. Auch der ist preislich sehr attraktiv. Für den Jackery SolarVault 3 BP2500 Zusatzakku werden derzeit 499 Euro abgerufen. Pro Einheit gibt es 2,52 Kilowattstunden Kapazität extra. Auch hier schauen wir schnell mal bei der Konkurrenz von Anker vorbei, dort kostet der Zusatzspeicher BP2700 derzeit 799 Euro.

Die weiteren Modelle der Jackery SolarVault 3 Serie im Überblick

Der SolarVault 3 Pro Max basiert auf demselben kaskadierbaren Systemansatz mit 4 MPPT-Eingängen, richtet sich aber mit einer Ausgangsleistung von bis zu 2.500 Watt bei gleicher maximaler PV-Eingangsleistung an Nutzerinnen und Nutzer mit höherem Energiebedarf – dann aber definitiv nur mit einer Installation und Anmeldung durch eine Fachkraft. Zum Start bekommt ihr dieses kleine Monster für 899 Euro.

Der SolarVault 3 Pro Max AC ist darüber hinaus für Einsatzszenarien ausgelegt, in denen bestehende PV-Anlagen unkompliziert nachgerüstet oder erweitert werden sollen. Als reine, ebenfalls kaskadierbare Speicherlösung ohne eigenen PV-Eingang bietet er bis zu 2.500 Watt Ausgangsleistung und kostet im Vorverkauf nur 799 Euro.