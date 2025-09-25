Twelve South, einer der bekanntesten Hersteller für hochwertiges Tech-Zubehör, macht neue Cases für das iPhone 17 sowie neue Armbänder für die Apple Watch verfügbar. Mit dabei: Schicke Silikon-Hüllen für das iPhone 17 und farblich passende Apple-Watch-Armbänder, die nicht nur gut aussehen, sondern auch Komfort und Funktionalität vereinen.

Silikon-Cases von Twelve South

Die neuen Hüllen bestehen aus hochwertigem Silikon und liegen durch ihre weiche, matte Oberfläche angenehm in der Hand. Innen sorgt ein Mikrofaser-Futter dafür, dass dein iPhone vor Kratzern sicher ist – außen schützt die Hülle zuverlässig bei Stößen und Stürzen.

Dank des schlanken Designs bleibt dein iPhone 17 angenehm dünn, ohne auf Schutz verzichten zu müssen. Verstärkte Ecken und ein sauber eingefasster Kameraausschnitt sorgen für den nötigen Rundumschutz. Und natürlich: MagSafe-kompatibel sind die Hüllen auch – kabelloses Laden und Zubehör-Nutzung funktionieren wie gewohnt.

Die Hüllen sind in drei zeitlosen Farben erhältlich: Sand, Schiefer und Dunkelblau. Preislich liegt die UVP bei 49,95 Euro – verfügbar für iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max.

Armbänder für die Apple Watch

Was wäre ein stylisches iPhone ohne das passende Apple-Watch-Armband? Twelve South liefert gleich mit und zwar in denselben Farbvarianten wie die Hüllen.

Die Armbänder bestehen ebenfalls aus Silikon, sind besonders leicht, flexibel und angenehm zu tragen. Dezente Metallakzente runden das Design ab und sorgen für einen modernen Look.

Die wichtigsten Fakten: