Hikawa Phone Grip & Stand: Limitiertes Apple-Zubehör fürs iPhone

Erst vor kurzem sorgte Apple für Aufsehen, als man die hauseigene neue iPhone-Umhängetasche iPhone Pocket in Zusammenarbeit mit Issey Miyake vorstellte – und das zu Preisen ab 149 US-Dollar. Das Modell mit einem etwas längeren Riemen kostet sogar 229,99 USD.

Nun macht Apple munter weiter und hat mit dem Hikawa Phone Grip & Stand eine neue iPhone-Halterung, mit der das Unternehmen das 40-jährige Jubiläum der Barrierefreiheit bei Apple feiert, präsentiert. Es gibt zwei Farbvarianten für Nutzer und Nutzerinnen mit unterschiedlichen Barrierefreiheits-Anforderungen.

Der Hikawa Phone Grip & Stand wurde vom Künstler und Industriedesigner Bailey Hikawa aus Los Angeles entworfen. Der Künstler hatte sich schon in der Vergangenheit mit interessant gestalteten iPhone-Hüllen befasst und kreierte nun eine Halterung und Ständer für MagSafe-kompatible iPhones, die sowohl im Hoch-, als auch im Querformat genutzt werden kann.

Das interessante am Hikawa Phone Grip & Stand ist seine Form, die mehrere Handpositionen unterstützt. Der Künstler gibt an, dass er bei der Entwicklung des Zubehörs besonderen Wert auf Benutzerfreundlichkeit gelegt und die verschiedenen Anforderungen von Usern mit Barrierefreiheits-Bedürfnissen berücksichtigt habe. Dazu gehören Personen, die das iPhone nicht mit ihren Händen bedienen können oder in ihrer Freiheit eingeschränkt seien. Der Künstler erklärt:

„Der Griff wurde im Rahmen eines umfangreichen Interviewprozesses entwickelt, um verschiedene Arten des Haltens des iPhones zu unterstützen und gleichzeitig den Kraftaufwand zu reduzieren, der erforderlich ist, um es ruhig zu halten.“

In limitierter Auflage erhältlich – aber bisher nicht in Deutschland

Das neue Zubehör ist in limitierter Auflage erhältlich und soll die kontinuierlichen Bemühungen von Apple im Bereich Barrierefreiheit, insbesondere beim iPhone, unterstreichen. Sarah Herrlinger, Leiterin der Abteilung für Barrierefreiheit bei Apple, sagte in einem Interview mit Elle Decor über das neue Zubehör:

„Es war ganz einfach: Welche Arten von MagSafe-Zubehör könnten auch für unsere Communitys wirklich wertvoll sein? […] Dies ist eines von vielen Zubehörteilen, die es auf dem Markt gibt und die für manche Menschen einzigartige Probleme lösen. Wir sind daher sehr gespannt darauf zu sehen, wie verschiedene Communities darauf zugreifen, wie sie es nutzen können und was für sie am besten funktioniert.“

Der Hikawa Phone Grip & Stand kostet 69,95 US-Dollar bei Apple und ist in zwei Farben erhältlich: Chartreuse und der exklusive recycelte Farbton Crater, der nur im Apple Online Store in den USA erhältlich ist. Das Zubehör kann über den MagSafe-Magneten einfach und schnell am iPhone angebracht werden und wird aus hochwertigem, weichen Silikon gefertigt. In Deutschland ist das Zubehör bisher noch nicht erhältlich.