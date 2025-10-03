Doodle Devil: Spiele-Klassiker aktuell gratis bei Epic Games

Okay, dieses Spiel hat tatsächlich schon einige Jahre auf dem Buckel, aber das soll ja nichts heißen. Denn immerhin wurde Doodle Devil immer wieder aktualisiert und technisch auf den neusten Stand gebracht. Trotzdem könnt ihr es schon seit gut 15 Jahren auf iPhone und iPad installieren. Im App Store kostet es derzeit 99 Cent, bei Epic Games bekommt ihr es kostenlos.

Dafür ist die Installation eines alternativen App Stores notwendig, wobei das keine große Hürde ist und in diesem Fall auch wahrlich kein Sicherheitsrisiko darstellt. Klickt euch einfach auf diese Webseite von Epic Games, dort werdet ihr Schritt für Schritt durch die Installation geführt. Danach nutzt ihr die Suche im Epic Games Store oder scrollt einfach etwas nach unten, um das Gratis-Angebot für Doodle Devil zu finden.

Das erwartet euch in Doodle Devil

Doodle Devil ist der finstere Gegenpart zum beliebten Spiel Doodle God. Während man dort als Schöpfer das Gute erschafft, übernimmt man hier die Rolle des Teufels und erweckt das Böse zum Leben. Man kombiniert verschiedene Elemente, um sündhafte Konzepte, Laster und zerstörerische Kräfte hervorzubringen. So entstehen Schritt für Schritt dunkle Erfindungen, Todsünden, Monster und Katastrophen, die das Universum ins Chaos stürzen.

Das Spiel lebt von seinem schwarzen Humor, originellen Kombinationen und dem Reiz, die dunkle Seite der Schöpfung zu erforschen. Neben dem klassischen Kombinationsprinzip bietet Doodle Devil auch kleine Zusatzspiele und Sammlungen, die für Abwechslung sorgen.

Kostenlos kann man dieses Spiel auf jeden Fall mal ausprobieren. Noch bis zum kommenden Donnerstag könnt ihr es zum Nulltarif im Epic Games Store herunterladen. Vielleicht ist es für euch ja das perfekte Spiel für ein wenig Unterhaltung am langen Wochenende. Darüber hinaus bekommt ihr für das Freemium-Spiel Firestone: Online Idle RPG einige Gratis-Pakete, das aber nur der Vollständigkeit halber.