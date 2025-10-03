Das Wochenend-Gewinnspiel mit Open-Ear-Kopfhörern von Soundcore

Als ich heute Mittag in aller Ruhe die neue Hue Secure Video Doorbell installiert habe, ist mir ganz nebenbei aufgefallen, dass wir schon Freitag haben. Auch an einem Feiertag darf da natürlich unser beliebtes Wochenend-Gewinnspiel nicht fehlen, bei des es heute Open-Ear-Kopfhörer von Soundcore zu gewinnen gibt.

Erst Anfang der Woche hat Anker für seine Sound-Marke einen eigenen KI-Assistenten vorgestellt. Mit den „Soundcore AeroFit 2 mit KI-Assistent“ kann dieser wohl auch direkt auf den Kopfhörern genutzt werden. Genau das wollten wir ausprobieren und haben ein Testgerät angefordert.

Doof nur: Bei der Bestellung wurde das „mit KI-Assistent“ vergessen, sodass die normalen Soundcore AeroFit 2 bei uns gelandet sind. Für euch ist das aber klasse, denn wir verlosen das falsch gelieferte Modell einfach.

Das erwartet euch bei den AeroFit 2

Das schlanke und flexible Design der Open-Ear-Kopfhörer soll besonders bequem sein. Anpassbare Ohrbügel und doppelt gebogene Oberflächen tragen dazu bei. Die Wiedergabezeit beträgt solide 10 Stunden, während sich die Spielzeit mit dem Ladecase auf insgesamt 42 Stunden verlängert. Das Ladecase kann kabellos auf einem entsprechenden Ladepad aufgeladen werden, alternativ auch per USB-C.

Laut Soundcore wurden 20 x 11,5 Millimeter große Racetrack-Treiber eingebaut. Zudem gibt es die von Soundcore entwickelte BassTurbo-Technologie, die tiefe Bässe erzeugt. Hi-Res-Klang und LDAC sind ebenfalls an Bord, und vier Mikrofone in Kombination mit einem modernen KI-Algorithmus sollen bei Anrufen die Stimme klar erfassen und Hintergrundgeräusche filtern.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage richtig beantworten.

Mit welchem Sprachbefehl wird der neue KI-Assistent von Anker aktiviert?

Unter allen richtigen Einsendungen losen wir am Montag einen Gewinner oder eine Gewinnerin der Soundcore AeroFit 2 ohne KI-Assistent aus. Die Bekanntgabe erfolgt wie immer im News-Ticker.