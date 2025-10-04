Bänder, mit denen man sich das iPhone umhängen kann, sind keineswegs neu. Zahlreiche Drittanbieter haben diverse Strippen im Sortiment, doch scheinbar hat Apple den Trend und die Mode wieder modern gemacht. Das ist nicht unüblich, und offensichtlich scheint das Interesse am Crossbody Strap groß zu sein.

Ein Blick in den Apple Store verrät, dass zahlreiche Bänder nur schwer zu bekommen und teilweise erst wieder im November lieferbar sind. Apple scheint wohl selbst von dem Run überrascht zu sein und kann die Nachfrage aktuell nicht bedienen. Ausgewählte Farben, eher Farbvarianten, die nicht auf ganz so viel Gegenliebe stoßen, zum Beispiel Neongelb, Mandel, Hellgrau und Schwarz, sind kurzfristig lieferbar.

Besonders beliebt scheinen die Farben Violett, Siena und Orange zu sein, die Apple erst zwischen dem 6. und 13. November ausliefern kann. Oftmals geht es etwas schneller, doch auch der Bestand in den lokalen Apple Stores ist super schlecht – die beliebten Farben gibt es dort zur Abholung erst ab dem 13. November. Die Lager bei Amazon sind ebenfalls leergefegt, lediglich das schwarze Band ist als einzige Variante überhaupt zu bekommen.

Ich habe schon viele Crossbody Straps gesehen

Ich war ein paar Tage in New York und war erstaunt, wie viele Menschen dort ein brandneues iPhone 17 Pro nutzen – und gleichzeitig auch auf das Apple Crossbody Strap setzen. Die Stichprobe zeigt aber auch, dass das Band bei Frauen besser ankommt als bei Männern. Zumindest habe ich deutlich mehr Frauen mit der Umhängestrippe gesehen.

Das Crossbody Strap ist durchdacht, denn es lässt sich kinderleicht in der Länge anpassen. Darüber hinaus halten die übereinanderliegenden Bänder magnetisch, sodass alles sehr clean aussieht. Apple hat sich durchaus Gedanken gemacht und somit ein cleveres Umhängeband auf den Markt gebracht, das scheinbar den Zeitgeist trifft.

Ich habe mir das Crossbody Band schon zum Marktstart kurz angesehen und ein Kurzvideo angefertigt, das zum Beispiel bei YouTube Shorts, Instagram oder TikTok abrufbar ist. Allerdings habe ich mich gegen das Band ausgesprochen, da ich mein iPhone lieber in der Hosentasche transportiere.

Apple Crossbody Strap ist mit 69 Euro nicht günstig

Apple hat das ziemlich klug eingefädelt, denn das Crossbody Strap lässt sich nur mit einem passenden Case nutzen. Die neuen Apple-Cases sind natürlich kompatibel, und die Mehrheit greift zu diesen. Wer sich also für das Crossbody Band interessiert, kauft gleichzeitig auch ein Apple Case. So verdient Apple noch mehr.

Davon abgesehen ist das Band mit 69 Euro ziemlich teuer. Es mag ein cleveres Design aufweisen, aber 70 Euro für ein Band mit Magneten ist schon ziemlich viel Geld, oder?