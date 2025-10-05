Highlights der Woche: Amazon und Google mit neuen Produkten

Amazon hat Anfang der Woche in New York neue Hardware vorgestellt, unter anderem neue Echo-Lautsprecher, den neuen Kindle Scribe Colorsoft, neue Fire TV-Modelle sowie Kameras und Türklingeln von Ring und Blink. Ich durfte mir vorab schon ein erstes Bild machen und du kannst dir alle Neuheiten im Video ansehen.

Neues gibt es auch von Google

Kurz nach der großen Amazon-Veranstaltung hat auch Google das eigene Portfolio um smarte Lautsprecher und Kameras erweitert. Unter anderem gibt es neue Kameras für den Innen- und Außenbereich, zudem gibt es eine neue smarte Türklingel. Für alle gilt: Mit 2K gibt es eine höhere Auflösung.

Darüber hinaus startet im kommenden Jahr Googles neuer Home Speaker, der Gemini, Googles KI, mit an Bord hat. Es gibt 360-Grad-Sound, Multiroom, Stereo-Paare, einen Mikrofonschalter und mehr. Der Home Speaker startet 2026 in den Farben Porcelain, Hazel, Jade, Berry und setzt dabei auf nachhaltige Materialien mit 3D-gestricktem Stoffbezug.

Alle Infos zu den Google-Neuheiten gibt es hier.

Logitech MX Master: Die beste Maus

Es ist nicht überraschend, dass die neue Logitech MX Master 4 eine klare Empfehlung meinerseits ist. Für mich handelt es sich um die beste Maus für den Mac (oder PC), da sie sowohl von der Hardware als auch Software ganz oben angekommen ist. Das haptische Feedback, also Vibrationen je nach Aktion, ist irgendwie cool, aber auch ziemlich aufdringlich. Ich habe Vibrationen bei einer Maus nicht vermisst und kann darauf weiterhin gut verzichten. Hier geht es zum Test mit allen Details.

Spannende News der Woche

Neu im Hueblog

Philips Hue hat im September viele neue Produkte vorgestellt, die nach und nach auf den Markt kommen. Unter anderem ist die Philips Hue Secure Video Doorbell jetzt erhältlich, außerdem haben wir den Hue OmniGlow und Ambiance Gradient Lightstrip verglichen.