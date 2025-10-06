M5 iPad Pro: Gerüchte, Zeitplan, Funktionen

Apple steht offenbar kurz vor der Vorstellung eines neuen iPad Pro, das laut aktuellen Leaks gleich zwei wichtige Upgrades mit bringt: Den leistungsstarken M5-Chip und mindestens 12 GB Arbeitsspeicher.

Bereits letzte Woche sind auf YouTube erste Unboxing-Videos zum 13-Zoll iPad Pro der nächsten Generation aufgetaucht. Hochgeladen wurden sie von den russischen Tech-Kanälen Wylsacom und Romancev768, die sich in der Vergangenheit bereits als ziemlich treffsicher erwiesen haben – unter anderem beim 14-Zoll MacBook Pro mit M4-Chip. Die neuen Leaks könnten also durchaus echt sein.

M5-Chip und mehr RAM: Ein ordentliches Performance-Upgrade für das iPad Pro

In den Videos wird deutlich: Apple setzt beim neuen iPad Pro auf den brandneuen M5-Chip, der laut Geekbench-6-Benchmarks bis zu 12 Prozent mehr CPU-Leistung und 36 Prozent mehr Grafikleistung bringt – im Vergleich zum M4-Chip in den aktuellen iPad-Pro-Modellen.

Auch beim Arbeitsspeicher legt Apple nach: Das neue iPad Pro soll standardmäßig, zumindest in der Variante mit 256 GB Speicher, 12 GB RAM mitbringen. Damit zieht es gleich mit dem iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und dem iPhone Air. Zum Vergleich: Das bisherige iPad Pro mit M4-Chip bot bei 256 oder 512 GB nur 8 GB RAM, erst die 1 TB- und 2 TB-Modelle kamen auf 16 GB.

Kein großes Redesign geplant

Größere Designänderungen soll es in diesem Jahr nicht geben. Das iPad Pro wurde bereits 2024 mit einem OLED-Display und einem schlankeren Gehäuse überarbeitet. Interessant: Auf der Rückseite der neuen Modelle fehlt offenbar der Aufdruck „iPad Pro“. Warum Apple diesen Schritt geht, ist unklar.

Bekommt das iPad Pro eine zweite Frontkamera?

Ein weiteres Gerücht sorgt derzeit für Verwirrung: Angeblich sollte das neue iPad Pro über zwei Frontkameras verfügen: Eine fürs Hoch-, eine fürs Querformat. Doch in den Unboxing-Videos fehlt jede Spur davon. Stattdessen ist lediglich ein Umgebungslichtsensor im oberen Rand zu erkennen.

Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg meint allerdings, dass Apple intern tatsächlich Modelle mit zwei Frontkameras getestet habe – die Funktion könnte aber in letzter Minute gestrichen worden sein. Gurman: „Apple testet regelmäßig Funktionen, die es dann doch nicht in die finale Version schaffen, wie zusätzliche Speicheroptionen oder ein zweiter Dock-Anschluss beim ersten iPad.“

Wann kommt das neue iPad Pro auf den Markt?

Lange dürfte es nicht mehr dauern. Laut aktuellen Infos wird Apple die neuen iPad Pro-Modelle noch in diesem Monat vorstellen. Eine offizielle Ankündigung könnte also in den nächsten Wochen über die Bühne gehen.