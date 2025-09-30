Die Blink Kameras aus dem Hause Amazon sind klein, gut und günstig. Jetzt erweitert die Amazon-Tochter ihr Portfolio um drei spannende Neuheiten: Blink Mini 2K+, Blink Outdoor Floodlight Camera und das neue Blink Arc-System. Die beiden Kameras setzen auf scharfe 2K-Videoqualität und praktische Funktionen für den Innen- und Außenbereich.

Blink Mini 2K+ kostet nur 44,99 Euro

Die neue Blink Mini 2K+ ist die bisher leistungsfähigste Innenkamera von Blink. Trotz ihrer kompakten Bauweise liefert sie ein klares 2K-Bild, unterstützt durch intelligente Funktionen und gute Audioqualität. Ideal für alle, die ihr Zuhause einfach, aber wirkungsvoll im Blick behalten möchten. Mit dem optional erhältlichen wetterfesten Netzteil lässt sich die Mini 2K+ sogar im Außenbereich einsetzen.

Keine Produkte gefunden.

Blink Outdoor Floodlight Camera: Es werde Licht

Für draußen gibt es jetzt die neue Blink Outdoor Floodlight Camera. Sie kombiniert eine smarte Sicherheitskamera mit einem hellen 700 Lumen-LED-Flutlicht und funktioniert völlig kabellos. Die Bewegungserkennung aktiviert automatisch die Beleuchtung, was ideal zur Abschreckung und für gute Sicht bei Nacht ist.

Ein Highlight: Die Kamera läuft mit Batterien und hält damit laut Blink bis zu zwei Jahre durch. Das macht die Installation besonders einfach, ohne Kabelsalat oder Steckdosensuche.

Keine Produkte gefunden.

Blink Arc: Zwei Kameras, ein Panorama

Mit dem neuen Blink Arc bringt Blink ein innovatives 180-Grad-Panoramasystem auf den Markt. Das System besteht aus zwei Blink Mini 2K+-Kameras, die zu einem nahtlosen Videobild zusammengeführt werden. Dank nur einem Stromanschluss und einem einzigen Montagepunkt bleibt die Installation simpel.

Die Auflösung liegt bei knapp 6 Megapixeln, was ideal für weitläufige Innenräume, Eingangsbereiche oder auch Gärten ist. Voraussetzung für die Panoramafunktion ist ein aktives Blink Plus-Abo.

Keine Produkte gefunden.

Preise und Verfügbarkeit

Alle neuen Blink-Geräte sind ab sofort vorbestellbar, die Auslieferung startet ab Mitte Oktober:

Blink Mini 2K+ : 44,99 Euro (Amazon-Link)

: 44,99 Euro (Amazon-Link) Blink Outdoor Floodlight Camera : 39,99 Euro (Amazon-Link, Bundle enthält Blink Outdoor 4 Kamera und Sync-Modul für 94,99 Euro)

: 39,99 Euro (Amazon-Link, Bundle enthält Blink Outdoor 4 Kamera und Sync-Modul für 94,99 Euro) Blink Arc: 29,99 Euro (Amazon-Link, Bundle enthält 2x Blink Mini 2K+ und Halterung für 99,99 Euro)

Hinweis: Die Produktlinks sollten in Kürze funktionieren.