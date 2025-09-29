Soundcore Sleep A20: Die Schlaf-Kopfhörer für 109,99 Euro im Angebot

Ich habe ja gerade erst die neuen AirPods Pro 3 in Betrieb genommen und natürlich liefern die kabellosen Kopfhörer von Apple einen tollen Klang. In einer Disziplin sind die den ebenfalls 249 Euro teuren Soundcore Sleep A30 aber unterlegen: Immer dann, wenn man mit dem Ohr auf einem Kissen liegt.

Ich höre gerne abends im Bett noch einen Podcast oder lasse nebenbei irgendein YouTube-Video laufen. Insbesondere beim Held der Steine kann ich wunderbar einschlafen. So bekomme ich tatsächlich viele Gedanken besser aus dem Kopf. Bei den neuen Soundcore Sleep A30 gibt es allerdings ein großes Problem: Der Preis ist wirklich hart an der Grenze.

Die Vorgänger gibt es bereits für 109,99 Euro

Wenn ihr einen soliden Schlafkopfhörer sucht, rate ich euch derzeit eher zum Soundcore Sleep A20. Der Vorgänger sitzt ebenso gut im Ohr und ist in der Anschaffung bedeutend günstiger. Statt 149,99 Euro kosten die Kopfhörer derzeit nur 109,99 Euro (Amazon-Link). Insbesondere im Vergleich zu den A30 ist das ein echter Unterschied.

Die große Frage ist natürlich: Auf was muss man für die Ersparnis von 140 Euro verzichten? Beispielsweise auf die aktive Geräuschunterdrückung, die gibt es nur bei den A30. Im Vergleich zu den AirPods Pro ist sie aber bei weitem nicht so gut und sie bringt auch nur etwas, wenn man oft mit Zug oder Flugzeug unterwegs ist. Zuhause im Schlafzimmer macht die Geräuschunterdrückung für mich keinen Unterschied.

Ebenfalls neu hinzugekommen ist bei den A30 die Erkennung von Schnarchgeräuschen über integrierte Mikrofone im Ladecase. Auch das ist aber eine Funktion, die ihr möglicherweise gar nicht benötigt.

Klar ist: Die Soundcore Sleep A20 werden euch nicht den allerbesten HiFi-Sound ins Ohr bringen. Dafür sind sie aber eine der wenigen Kopfhörer, die man (mit den meisten Ohren) ziemlich bequem zum Einschlafen oder beim Schlafen verwenden kann.