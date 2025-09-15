Powerbeats Pro 2 bekommen mit iOS 26 neue Fitness-Funktionen

Mit den Powerbeats Pro 2 hat Apple im Februar seine ersten In-Ear-Kopfhörer mit integrierter Herzfrequenzmessung vorgestellt. Und jetzt wird es nochmal spannender: iOS 26 bringt ein großes Funktionsupdate, das die Ohrhörer auf das Level der neuen AirPods Pro 3 hebt – zumindest was Fitness-Features betrifft.
Herzfrequenzmessung auch ohne Apple Watch
Laut einem Sprecher von Beats wird die Herzfrequenzmessung der Powerbeats Pro 2 ab iOS 26 voll mit der Apple Fitness-App auf dem iPhone kompatibel sein. Du brauchst also keine Apple Watch mehr, um deine Herzfrequenz oder den Kalorienverbrauch bei über 50 Trainingsarten direkt in der Fitness-App zu tracken.
Wer Apple Fitness+ nutzt, kann sich während des Trainings sogar Live-Daten wie Puls, Kalorienverbrauch und die Burn Bar direkt auf dem iPhone anzeigen lassen – komplett ohne Watch am Handgelenk.
Das bringt iOS 26 für die Powerbeats Pro 2
Neben der besseren Integration mit der Fitness-App gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Features:
- Ein Ohrhörer reicht: Du brauchst nur einen Powerbeats Pro 2, um deine Herzfrequenz zu messen.
- Schritte zählen ohne iPhone: Die Kopfhörer erfassen auch deine Schritte selbst wenn du dein iPhone nicht dabeihast.
- Doppelte Messung möglich: Powerbeats Pro 2 und Apple Watch können gleichzeitig deinen Puls messen.
- Siri: Du kannst Anrufe oder Benachrichtigungen durch Kopfnicken oder -schütteln steuern – ganz ohne Sprachbefehl.
- Schnellere Pulsmessung: Ein neuer Algorithmus sorgt für eine noch schnellere Erkennung deiner Herzfrequenz.
- Optimale Passform: Eine automatische Benachrichtigung macht dich darauf aufmerksam, wenn die Ohrhörer nicht richtig sitzen.
Die letzten beiden Verbesserungen, also schnellere Messung und Passform-Check, gibt es übrigens auch unter Android.
Kommt heute mit iOS 26
Das Update auf iOS 26 erscheint am Montag, den 15. September, zusammen mit einem passenden Firmware-Update für die Powerbeats Pro 2. Preislich liegen die Powerbeats Pro 2 bei 299,95 Euro (bei Amazon schon ab 229 Euro).
- Die Powerbeats Pro 2 sind die innovativsten Kopfhörer, die wir je entwickelt haben, mit sicher sitzenden Ohrbügeln, die an Ort und Stelle bleiben,...
- Für absolute Konzentration auf den Sport haben wir das leistungsstärkste Aktive Noise Cancelling (ANC), das wir je entwickelt haben, hinzugefügt,...