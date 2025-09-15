Powerbeats Pro 2 bekommen mit iOS 26 neue Fitness-Funktionen

Mit den Powerbeats Pro 2 hat Apple im Februar seine ersten In-Ear-Kopfhörer mit integrierter Herzfrequenzmessung vorgestellt. Und jetzt wird es nochmal spannender: iOS 26 bringt ein großes Funktionsupdate, das die Ohrhörer auf das Level der neuen AirPods Pro 3 hebt – zumindest was Fitness-Features betrifft.

Herzfrequenzmessung auch ohne Apple Watch

Laut einem Sprecher von Beats wird die Herzfrequenzmessung der Powerbeats Pro 2 ab iOS 26 voll mit der Apple Fitness-App auf dem iPhone kompatibel sein. Du brauchst also keine Apple Watch mehr, um deine Herzfrequenz oder den Kalorienverbrauch bei über 50 Trainingsarten direkt in der Fitness-App zu tracken.

Wer Apple Fitness+ nutzt, kann sich während des Trainings sogar Live-Daten wie Puls, Kalorienverbrauch und die Burn Bar direkt auf dem iPhone anzeigen lassen – komplett ohne Watch am Handgelenk.

Das bringt iOS 26 für die Powerbeats Pro 2

Neben der besseren Integration mit der Fitness-App gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Features:

Ein Ohrhörer reicht : Du brauchst nur einen Powerbeats Pro 2, um deine Herzfrequenz zu messen.

: Du brauchst nur einen Powerbeats Pro 2, um deine Herzfrequenz zu messen. Schritte zählen ohne iPhone : Die Kopfhörer erfassen auch deine Schritte selbst wenn du dein iPhone nicht dabeihast.

: Die Kopfhörer erfassen auch deine Schritte selbst wenn du dein iPhone nicht dabeihast. Doppelte Messung möglich : Powerbeats Pro 2 und Apple Watch können gleichzeitig deinen Puls messen.

: Powerbeats Pro 2 und Apple Watch können gleichzeitig deinen Puls messen. Siri : Du kannst Anrufe oder Benachrichtigungen durch Kopfnicken oder -schütteln steuern – ganz ohne Sprachbefehl.

: Du kannst Anrufe oder Benachrichtigungen durch Kopfnicken oder -schütteln steuern – ganz ohne Sprachbefehl. Schnellere Pulsmessung : Ein neuer Algorithmus sorgt für eine noch schnellere Erkennung deiner Herzfrequenz.

: Ein neuer Algorithmus sorgt für eine noch schnellere Erkennung deiner Herzfrequenz. Optimale Passform: Eine automatische Benachrichtigung macht dich darauf aufmerksam, wenn die Ohrhörer nicht richtig sitzen.

Die letzten beiden Verbesserungen, also schnellere Messung und Passform-Check, gibt es übrigens auch unter Android.

Kommt heute mit iOS 26

Das Update auf iOS 26 erscheint am Montag, den 15. September, zusammen mit einem passenden Firmware-Update für die Powerbeats Pro 2. Preislich liegen die Powerbeats Pro 2 bei 299,95 Euro (bei Amazon schon ab 229 Euro).