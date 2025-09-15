Powerbeats Pro 2 bekommen mit iOS 26 neue Fitness-Funktionen

Heute kommt das Update

FreddyKommentar schreiben zu Powerbeats Pro 2 bekommen mit iOS 26 neue Fitness-Funktionen
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Powerbeats Pro 2 mit Ladecase in Orange.

Mit den Powerbeats Pro 2 hat Apple im Februar seine ersten In-Ear-Kopfhörer mit integrierter Herzfrequenzmessung vorgestellt. Und jetzt wird es nochmal spannender: iOS 26 bringt ein großes Funktionsupdate, das die Ohrhörer auf das Level der neuen AirPods Pro 3 hebt – zumindest was Fitness-Features betrifft.

Herzfrequenzmessung auch ohne Apple Watch

Laut einem Sprecher von Beats wird die Herzfrequenzmessung der Powerbeats Pro 2 ab iOS 26 voll mit der Apple Fitness-App auf dem iPhone kompatibel sein. Du brauchst also keine Apple Watch mehr, um deine Herzfrequenz oder den Kalorienverbrauch bei über 50 Trainingsarten direkt in der Fitness-App zu tracken.


Wer Apple Fitness+ nutzt, kann sich während des Trainings sogar Live-Daten wie Puls, Kalorienverbrauch und die Burn Bar direkt auf dem iPhone anzeigen lassen – komplett ohne Watch am Handgelenk.

Das bringt iOS 26 für die Powerbeats Pro 2

Neben der besseren Integration mit der Fitness-App gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Features:

  • Ein Ohrhörer reicht: Du brauchst nur einen Powerbeats Pro 2, um deine Herzfrequenz zu messen.
  • Schritte zählen ohne iPhone: Die Kopfhörer erfassen auch deine Schritte selbst wenn du dein iPhone nicht dabeihast.
  • Doppelte Messung möglich: Powerbeats Pro 2 und Apple Watch können gleichzeitig deinen Puls messen.
  • Siri: Du kannst Anrufe oder Benachrichtigungen durch Kopfnicken oder -schütteln steuern – ganz ohne Sprachbefehl.
  • Schnellere Pulsmessung: Ein neuer Algorithmus sorgt für eine noch schnellere Erkennung deiner Herzfrequenz.
  • Optimale Passform: Eine automatische Benachrichtigung macht dich darauf aufmerksam, wenn die Ohrhörer nicht richtig sitzen.

Die letzten beiden Verbesserungen, also schnellere Messung und Passform-Check, gibt es übrigens auch unter Android.

Kommt heute mit iOS 26

Das Update auf iOS 26 erscheint am Montag, den 15. September, zusammen mit einem passenden Firmware-Update für die Powerbeats Pro 2. Preislich liegen die Powerbeats Pro 2 bei 299,95 Euro (bei Amazon schon ab 229 Euro).

Angebot
Beats Powerbeats Pro 2 Kabellose In-Ear Kopfhörer mit Bluetooth– aktive...
Beats Powerbeats Pro 2 Kabellose In-Ear Kopfhörer mit Bluetooth– aktive...
  • Die Powerbeats Pro 2 sind die innovativsten Kopfhörer, die wir je entwickelt haben, mit sicher sitzenden Ohrbügeln, die an Ort und Stelle bleiben,...
  • Für absolute Konzentration auf den Sport haben wir das leistungsstärkste Aktive Noise Cancelling (ANC), das wir je entwickelt haben, hinzugefügt,...
299,95 EUR 229,80 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 15.09.2025

Anzeige

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Im Test

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de