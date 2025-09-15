iOS 26 steht zum Download bereit: Das sind alle Neuerungen

iOS 26 ist ein riesiges Update und verändert dein iPhone drastisch. Im Fokus steht das neue Liquid Glass Design, das viele transparente Menüs, Schaltflächen und mehr bietet. Darüber hinaus bekommt Apple Intelligence neue Funktionen, die Kamera-App ist neugestaltet, die Fotos-App lässt sich wieder einfacher bedienen, es gibt neue Features für die Telefon- und Nachrichten-App, eine neue CarPlay-Ansicht, eine eigene Games-App und vieles mehr.

iOS 26 ist da: Welche iPhones werden unterstützt?

Apple macht iOS 26 für zahlreiche iPhones kompatibel, auch ältere Modelle. Das große Upgrade kommt auf das iPhone 11 und neuer sowie iPhone SE 2 und neuer. Diese Modelle werden unterstützt:

iPhone 17 : iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max iPhone 16 : iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max iPhone 15 : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max iPhone 14 : iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max iPhone 13 : iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max iPhone 12 : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max iPhone 11 : iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max iPhone SE: iPhone SE 2, iPhone SE 3

iOS 26: Wie groß ist das Update?

Mit rund 9 GB ist iOS 26 ein ziemlich großer Brocken. Stelle daher sicher, dass du ausreichend freien Speicherplatz hast. In den „Einstellungen“ → „iPhone-Speicher“ kannst du sehen, wie viel Speicher noch frei ist und welche Inhalte du löschen kannst.

Wann sollte ich das iOS 26 Update installieren?

Wenn du es nicht eilig hast, warte lieber bis morgen. Anfangs ist der Ansturm immer besonders groß und der Download auffallend langsam. Wenn du dir Stress ersparen willst, lade dir iOS 26 etwas später.

iOS 26: Die neuen Funktionen im Detail

Das neue Liquid Glass Design ist für viele das Highlight – oder doch das Lowlight? Da ich schon ziemlich lange die Beta-Version nutze, habe ich mich an das neue Layout gewöhnt und finde es durchaus schön anzusehen. Gerade am Anfang wird die Umstellung etwas schwierig sein. Mit Liquid Glass führt Apple eine neue Designsprache für alle Plattformen ein, sodass iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Co. möglichst gleich aussehen.

Darüber hinaus bietet der Startbildschirm dynamische Hintergrundbilder, mehr Optionen, eine riesige Uhr-Anzeige und einen lebendigen 3D-Effekt.

Apple Intelligence wird smarter und bietet zum Beispiel Live-Übersetzungen in der Nachrichten-App. Des Weiteren kann die Visuelle Intelligenz Screenshots analysieren, Termine eintragen oder im Web nach den angezeigten Objekten suchen. Auch der Image Playground bekommt neue Funktionen.

Apple hat der Telefon-App ein willkommenes Update spendiert, da Anruffilter unerwünschte Anrufe automatisch blockieren. Darüber hinaus kann das iPhone für dich in der Warteschleife warten. In der Nachrichten-App gibt es fortan auch Umfragen sowie die Möglichkeit, für jeden Chat ein individuelles Hintergrundbild festzulegen.

Die Musik-App fungiert mit dem neuen AutoMix als DJ, da jetzt butterweiche Songübergänge möglich sind. In der Wallet-App gibt es neue Boardkarten, außerdem gibt es eine komplett neue Games-App.

Das ist der Beipackzettel von iOS 26

Design

Liquid Glass macht Interaktionen in iOS noch angenehmer, bricht und reflektiert Inhalte in Echtzeit und sorgt für noch mehr Fokus auf das, was du auf deinem Bildschirm siehst.

Die adaptive Zeit auf dem Sperrbildschirm passt sich flüssig an den verfügbaren Platz auf deinem Sperrbildschirm an, ergänzt die Motive deiner Fotos und passt sich an, wenn Mitteilungen und Live Activities angezeigt werden.

Mit räumlichen Szenen kannst du deinen Fotohintergründen einen neuen 3D-Effekt hinzufügen, der sie zum Leben erweckt, wenn du dein iPhone bewegst.

App-Symbole erhalten mit Liquid Glass ein neues Design und können mit aktualisierten hellen oder dunklen Erscheinungsbildern, neuen farbigen Symbolen und einem neuen klaren Erscheinungsbild noch mehr angepasst werden.

Animierte Albumcover machen die Musikwiedergabe immersiver – mit Vollbild-Animationen, die von Künstler:innen für unterstützte Alben gestaltet wurden.

Apple Intelligence

Visuelle Intelligenz Erhalte weitere Informationen zu den Inhalten in jeder App, indem du dieselben Tasten drückst, die du zum Erstellen eines Bildschirmfotos verwendest. Markiere, um nach etwas Bestimmtem auf deinem Bildschirm zu suchen. Springe in Google-Suchergebnisse basierend auf dem Inhalt deines Bildschirms, finde verwandte Objekte aus deinen am häufigsten verwendeten Apps von Drittanbietern oder frage ChatGPT nach dem, was du dir ansiehst.

Live-Übersetzung In „Nachrichten“ werden eingehende Texte, einschließlich Gruppenmitteilungen, automatisch übersetzt und eine Antwort in deiner bevorzugten Sprache gesendet. Die Antwort wird beim Empfangen übersetzt. In FaceTime werden während des Anrufs live übersetzte Untertitel auf dem Bildschirm angezeigt. In der Telefon-App wird Audio in Echtzeit übersetzt und laut vorgelesen. Wenn der Anruf über Lautsprecher geführt wird, kannst du die Transkription mitlesen.

Kurzbefehle Mit intelligenten Aktionen kannst du Schreibtools, Image Playground und andere Apple Intelligence-Funktionen in deinem Kurzbefehl verwenden. Mit der Aktion „Modell verwenden“ kannst du direkt auf Apple Intelligence-Modelle zugreifen, um Antworten zu erhalten, die in den Rest deines Kurzbefehls einfließen, oder ChatGPT verwenden, wenn du auf das umfassende Allgemeinwissen und die Expertise zugreifen möchtest.

Genmoji & Image Playground Erstelle ein Genmoji, indem du zwei Emojis zusammenmischst oder ein Emoji mit einer Beschreibung kombinierst, um zu erstellen, was du dir vorstellst. Wähle für deine Genmojis von Personen Gesichtsausdrücke aus, um Charaktere glücklich, schockiert und mehr aussehen zu lassen. Persönliche Eigenschaften wie Frisur und Gesichtsbehaarung können für die Genmojis angepasst werden, die von Personen aus deiner Fotomediathek inspiriert sind. Mit mehr Stilen von ChatGPT kannst du zusätzliche Stile wie „Ölgemälde“ und „Anime“ erkunden oder auf „Beliebigen Stil verwenden“ tippen, um das gewünschte Bild und den gewünschten Stil zu beschreiben.



Kamera

Durch das optimierte Design kannst du noch einfacher auf die Aufnahmemodi „Foto“ und „Video“ zugreifen. Andere Modi sind weiterhin nur ein Streichen entfernt.

Mit Hinweisen zum Reinigen des Objektivs wirst du benachrichtigt, wenn das Objektiv verschmiert ist, damit du das bestmögliche Foto aufnehmen kannst (iPhone 15 und neuer).

Mit der neuen AirPods-Geste kannst du ganz einfach durch Drücken des Stiels auf AirPods 4 und AirPods Pro 2 und neuer ein Foto aufnehmen oder mit der Videoaufzeichnung beginnen.

Fotos

Getrennte Tabs für „Mediathek“ und „Sammlungen“ bieten eine einfachere Navigation und der Zugriff auf „Suche“ ist in jeder Ansicht möglich.

Die Ansicht „Sammlungen“ kann mit drei verschiedenen Layoutoptionen angepasst werden und es ist einfach, Sammlungen zu reduzieren und neu anzuordnen.

Durch die Erkennung von Ereignissen wie Konzerten und Sportveranstaltungen kannst du die Details eines Ereignisses sehen und auf zugehörige Inhalte zugreifen.

Telefon

Neue Option für ein einheitliches Layout, das „Favoriten“, „Zuletzt“ und Voicemails zusammenführt.

Mit „Anruffilter“ kannst du eingehende Anrufe von unbekannten Nummern überprüfen sowie den Namen der anrufenden Person und den Grund des Anrufs erfahren, bevor das Telefon klingelt.

Gefilterte Anrufe von unbekannten Nummern können in einem neuen Bereich deiner Anrufliste platziert werden, damit sie nicht mehr im Weg sind.

Die Funktion „Warteschleifenassistenz“ hält deinen Platz in der Warteschleife, während du darauf wartest, mit einer Person zu sprechen, und ruft dich zurück, wenn die Person verfügbar ist.

Nachrichten

Durch die Überprüfung von unbekannten Absender:innen behältst du die Kontrolle darüber, wer dich erreichen kann. Überprüfte Nachrichten werden in einem neuen Bereich deiner Konversationsliste angezeigt, sodass sie nicht im Weg sind.

Hintergründe können zu Konversationen hinzugefügt werden, um sie persönlicher zu gestalten. Du kannst integrierte Hintergründe, eigene Fotos oder mit Image Playground erstellte Bilder verwenden.

Mit „Abstimmungen“ kannst du herausfinden, wann alle Personen für ein geplantes Abendessen verfügbar sind, oder ein Gruppengeschenk auswählen.

Dank der Schreibanzeigen in Gruppen kannst du genau sehen, wer gleich etwas schreiben wird.

CarPlay

Ein neues Design mit Liquid Glass sorgt dafür, dass jeder Interaktionsbereich im Dashboard deutlich hervorgehoben wird, und bietet ein neues Design für die Tableiste, um die Navigation in Apps zu vereinfachen.

Durch das kompakte Design für eingehende Anrufe kannst du deine Augen leicht auf die nächste Abbiegung in deiner bevorzugten Navigations-App richten.

Mit Tapbacks in „Nachrichten“ kannst du während der Fahrt einfach auf Nachrichten reagieren, etwa mit einem Daumen hoch oder einem Herz.

Angepinnte Konversationen werden oben in „Nachrichten“ angezeigt, sodass du schnell auf deine häufigsten Konversationen zugreifen kannst.

Widget-Stapel befinden sich links vom Dashboard, sodass du einen Überblick über deine bevorzugten Apps behalten kannst.

Live-Aktivitäten werden automatisch auf dem Dashboard angezeigt, sodass du unterwegs ganz einfach den Überblick über Echtzeitereignisse behalten kannst.

Karten

Mit „Bevorzugte Routen“ werden deine häufigen Fahrten verbessert, indem die Routen gelernt werden, die du zwischen Orten, die du regelmäßig besuchst, fährst, z. B. deine Fahrt von zu Hause zur Arbeit.

Musik

Mit der Funktion „Übersetzung und Aussprache von Liedtexten“ kannst du die Bedeutung deiner Lieblingslieder besser verstehen und sie leichter mitsingen, selbst wenn du die Sprache nicht kennst.

AutoMix geht nahtlos von einem Titel zum nächsten über, wie ein DJ, indem die Zeit gedehnt und der Beat angepasst wird, um ein kontinuierliches Wiedergabeerlebnis zu liefern.

Pinne Titel, Alben, Playlists und mehr oben in der Mediathek an, um sie schnell und einfach wiederzugeben.

Wallet

Aktualisierte Bordkarten bieten dir mehr Zugriff auf zeitnahe und relevante Informationen zu deinen Flügen und Flughäfen sowie schnellen Zugriff auf Funktionen der Airline-App.

Die Sendungsverfolgung (Beta) verwendet Apple Intelligence, um E-Mails von Händlern oder Lieferdiensten zu finden und deine vollständigen Bestelldetails, Fortschrittsmitteilungen und mehr an einem Ort in der Wallet-App zu bündeln.

Optionen zur Ratenfinanzierung von deiner Bank oder deinem Kartenanbieter für Käufe mit Kredit- und Debitkarten sind verfügbar, wenn du im Geschäft mit Apple Pay auf dem iPhone bezahlst.

Apple Games

Die neue App ist die Anlaufstelle für alle Spiele auf deinem iPhone. Sie hilft dir, in deine Lieblingsspiele zurückzukehren, neue Favoriten zu entdecken und auf neue Weise mit Freund:innen zu spielen.

Fordere Freund:innen heraus, verfolge Punktestände in Echtzeit und sieh dir an, was deine Freund:innen sonst noch spielen.

Greife auf deine gesamte Spielesammlung zu, einschließlich neuer und vergangener Downloads aus dem App Store und Apple Arcade, und starte Spiele, wenn du bereit zum Spielen bist.

Empfehlungen für neue Spiele basieren auf den Spielen, die du gerne spielst.

Kinder im Internet schützen

Mit „Kommunikationsanfragen“ können Kinder ihre Eltern um Erlaubnis bitten, wenn sie mit neuen Telefonnummern kommunizieren möchten.

Konvertiere bestehende Accounts einfach in Kinderaccounts, um alle verfügbaren Kindersicherheitsfunktionen optimal nutzen zu können.

Mit altersgerechten Erlebnissen in Apps können Eltern festlegen, dass Kinder ihre Altersgruppe mit Drittanbieter-Apps teilen können, um auf altersgerechte Inhalte und Funktionen zuzugreifen.

Die Funktion „Kommunikationssicherheit“ greift nun auch ein, wenn Nacktheit in Live-FaceTime-Anrufen erkannt wird, und verwischt Nacktheit in geteilten Alben in „Fotos“.

Bedienungshilfen

Auf den Produktseiten im App Store findest du Informationen für Bedienungshilfen, die dir mitteilen, ob Bedienungshilfen wie VoiceOver, die Sprachsteuerung und Untertitel in Apps und Spielen verfügbar sind, bevor du sie lädst.

Mit dem Reader für Bedienungshilfen kannst du Text in jeder App leichter lesen, indem du neue Möglichkeiten zur Anpassung des Textes mit umfangreichen Optionen für Schrift, Farbe und Zeilenabstand sowie Unterstützung für „Gelesenen Inhalt“ erhältst.

Mit „Braillezugriff“ kannst du mit deinem verbundenen Brailledisplay mühelos Notizen machen, Dokumente lesen, auf Live-Untertitel zugreifen, Apps starten und verschiedene andere Aufgaben ausführen.

Weitere Funktionen