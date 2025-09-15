Apple stellt macOS Tahoe 26 zum Download bereit: Das ist neu

Für deinen Mac steht ab sofort macOS Tahoe (kurz: macOS 26) zum Download bereit. Mit im Gepäck sind zahlreiche Neuerungen, unter anderem auch das neue Liquid Glass Design. Da Apple auf allen Geräten ein einheitliches Layout verfolgt, steht das neue Glas-Design auch auf dem Mac bereit.

So installierst du macOS 26

Das rund 8 GB große Upgrade auf macOS 26 steht über die Softwareaktualisierung zum Download bereit. Hier kannst du den Download starten, damit der Mac das Update danach automatisch installiert. Immer gut: Vorher ein Backup anlegen, damit du im Notfall Zugriff auf deine Daten hast.

Ist mein Mac mit macOS 26 kompatibel?

Da macOS 26 mit sehr vielen Macs kompatibel ist, kannst du das Update vermutlich installieren. Prüfe, ob du einen dieser Macs im Einsatz hast:

MacBook Air mit Apple Chip (2020 und neuer)

MacBook Pro mit Apple Chip (2020 und neuer)

MacBook Pro (16″, 2019)

MacBook Pro (13″, 2020, Vier Thunderbolt 3 Anschlüsse)

iMac (2020 und neuer)

Mac mini (2020 und neuer)

Mac Studio (2022 und neuer)

Mac Pro (2019 und neuer)

macOS Tahoe 26: Das sind die neuen Funktionen

Das Liquid Glass Design bringt ein neues Design mit transparenten Elementen, aktualisierten App-Symbolen, persona­lisierte Steuer­elemente und eine transparente Menü­leiste mit. Natürlich hat Apple die eigenen Apps schon an die neue Designsprache angepasst.

Des Weiteren ist Apple Intelligence in noch mehr Apps integriert, kann Texte in der Nachrichten-App live übersetzen sowie mehr Bilder mit Image Playground generieren. Natürlich steht ChatGPT für komplexe Anfragen weiterhin bereit.

Neu ist die Telefon-App für den Mac, um Anrufe annehmen und tätigen zu können. Anruflisten, Kontakte, Voicemail und Co. stehen auch auf dem Mac bereit. Darüber hinaus können Spam-Anrufe gefiltert und blockiert werden, ebenso kann man Warteschleifen sinnvoll nutzen.

Die Spotlight-Suche ist nicht mehr eine reine Suche, sondern kann auch Hunderte von Aktionen ausführen. Unter anderem gibt es Vorschläge, die meistgenutzten Apps oder Routinen als Schnellzugriff.

Auch auf dem Mac gibt es für die Fotos-App ein Update, das Filter- und Sortier­optionen, größere Kacheln und angepinnte Sammlungen bietet.

Für die Nachrichten-App bietet Apple dir fortan Umfragen und individuelle Hintergrundbilder an, so wie es auch auf dem iPhone der Fall ist.