Das sind die Neuerungen in watchOS 26, visionOS 26 und tvOS 26

Apple hält auch große Updates für die Apple Watch, Apple Vision Pro und das Apple TV bereit. Was watchOS 26, visionOS 26 und tvOS 26 mitbringen, kannst du folgend nachlesen.

Für die Apple Watch: watchOS 26

Apples neues Liquid Glass Design überschattet alle Apple-Geräte, denn auch die Apple Watch profitiert von der neuen Designsprache. Laut Apple verleiht das Design „mehr Lebendigkeit“ und bietet transparente Elemente im Smart Stack, Kontrollzentrum und mehr.

Darüber hinaus bringt watchOS 26 Support für die neuen Bluthochdruck-Mitteilungen mit, die für die Apple Watch 9 und neuer sowie Apple Watch Ultra 2 und neuer verfügbar sind. Die Funktion ist für Menschen ab 22 Jahren gedacht, bei denen zuvor kein Bluthochdruck diagnostiziert wurde.

Mit an Bord ist der neue Schlaf-Index, der als Schlafbewertung fungiert, um den eigenen Schlaf zu optimieren. Der Workout-Buddy ist ein personalisiertes „Fitness-Trainer“, der während des Trainings motiviert und personalisierte Hinweise gibt.

Des Weiteren gibt es einen optimierten Smart Stack, der beispielsweise anhand des Standorts passende Apps einblendet. Konfigurierbare Widget machen die Anpassung im Stack noch besser. Mit dabei sind natürlich neue Zifferblätter, die Live-Übersetzung in der Nachrichten-App sowie zahlreiche Verbesserungen und Optimierungen.

Das sind die Update-Notizen von watchOS 26

Liquid Glass

Ein neues Design sorgt für ein ausdrucksstärkeres und nahtloseres Erlebnis, während die sofortige Vertrautheit von watchOS erhalten bleibt und Ihre Inhalte stärker in den Vordergrund rücken.

Liquid Glass verleiht Interaktionen unter watchOS mehr Lebendigkeit, bricht und reflektiert Inhalte in Echtzeit und sorgt für noch mehr Klarheit bei Smart Stack, Control Center, Navigation, In-App-Steuerelementen und vielem mehr.

Benachrichtigungen bei Bluthochdruck

Benachrichtigungen bei Bluthochdruck können Sie warnen, wenn über einen Zeitraum von 30 Tagen anhaltende Anzeichen für chronischen Bluthochdruck festgestellt werden (verfügbar auf Apple Watch Series 9 und neuer, Apple Watch Ultra 2 und neuer).

Die Funktion „Benachrichtigungen bei Bluthochdruck” ist für Benutzer ab 22 Jahren gedacht, bei denen zuvor kein Bluthochdruck diagnostiziert wurde und die nicht schwanger sind.

Schlaf-Index

Der Schlaf-Index liefert eine nächtliche Bewertung und Einstufung Ihres Schlafes auf der Grundlage der Schlafdauer, der Regelmäßigkeit der Schlafenszeiten und der Schlafunterbrechungen, damit Sie die Qualität Ihres Schlafes besser verstehen und erfahren, wie Sie ihn erholsamer gestalten können.

Die Schlafbewertung kann in der Schlaf-App, im Smart Stack oder als Zifferblatt-Komplikation angezeigt werden.

Workout-Buddy

Das personalisierte Fitnesserlebnis mit Apple Intelligence nutzt Ihre Trainingsdaten und Ihren Fitnessverlauf, um Ihnen während des Trainings generative, hörbare Motivationshinweise zu geben.

Personalisierte Hinweise werden in wichtigen Momenten generiert – beispielsweise als Aufmunterung zu Beginn, bei Zwischenzeiten und wichtigen Meilensteinen Ihres Trainings sowie als Zusammenfassung Ihrer Leistung nach Beendigung des Trainings –, indem Ihr Fitnessverlauf schnell analysiert und mit Ihrem aktuellen Training verglichen wird.

Wählen Sie aus drei Stimmen, die mithilfe eines Text-to-Speech-Modells mit Sprachdaten von Apple Fitness+ Trainern entwickelt wurden.

Ihre Fitnessdaten werden privat und sicher mithilfe Ihres Apple Intelligence-fähigen iPhones und Private Cloud Compute in Ihrer Nähe verarbeitet.

Smart Stack

Smart Stack verfügt über einen verbesserten Vorhersagealgorithmus, der einen Smart Stack-Hinweis anzeigt, wenn es einen Vorschlag gibt, der sofort nützlich ist – wenn Sie sich beispielsweise an einem abgelegenen Ort befinden, wird ein Hinweis angezeigt, die Aufzeichnung von Backtrack zu starten

Mit konfigurierbaren Widgets können Sie die Darstellung der Widgets im Smart Stack anpassen, sodass Sie sehen können, was für Sie am wichtigsten ist – wählen Sie beispielsweise ein Wohnaccessoire aus, auf das Sie im Home-Widget schnell zugreifen möchten

Nachrichten

Die Live-Übersetzung in Nachrichten nutzt Apple Intelligence und übersetzt eingehende Texte, einschließlich Gruppennachrichten, automatisch und sendet eine Antwort in Ihrer bevorzugten Sprache – sie wird bei der Zustellung übersetzt (verfügbar auf Apple Watch Series 9 und neuer sowie Apple Watch Ultra 2 und neuer, wenn sie mit einem Apple Intelligence-fähigen iPhone gekoppelt sind).

In Nachrichten werden anhand des Kontexts einer Unterhaltung intelligente Aktionen vorgeschlagen, z. B. das Starten eines Check-ins, wenn ein Freund einen Benutzer bittet, mitzuteilen, wann er zu Hause angekommen ist.

Intelligente Antworten werden noch präziser dank eines verbesserten Sprachmodells auf dem Gerät, das anhand des Inhalts einer Unterhaltung relevante Antworten generieren kann.

Zifferblätter

Exactograph ist eine moderne Neuinterpretation einer traditionellen Regulator-Uhr, die Stunden, Minuten und Sekunden für eine präzisere Zeitmessung voneinander trennt.

Flow verwendet Liquid Glass-Ziffern, die eine flüssige Farbkugel brechen, die auf Ihre Handgelenksbewegungen reagiert.

Waypoint fungiert als Live-Kompass, der Ihnen anzeigt, wo Sie sich in Bezug auf Orte befinden, die Sie in Karten gespeichert haben, oder auf Sehenswürdigkeiten (verfügbar auf der Apple Watch Ultra).

Hermès Faubourg Party bietet animierte Kurzfilme, die je nach Tageszeit oder Bewegungen mit einer Reihe von Figuren erscheinen (verfügbar auf der Apple Watch Hermès).

Das Zifferblatt „Fotos“ wurde durch das neue Design mit Liquid Glass verbessert, wodurch die Ziffern hervorgehoben werden, sodass Sie noch mehr von Ihren Fotos sehen können.

Das Zifferblatt „Fotos“ mischt nun Bilder basierend auf den vorgestellten Inhalten aus Fotos, sodass Sie jedes Mal, wenn Sie Ihr Handgelenk heben oder auf das Display tippen, Bilder Ihrer bedeutungsvollsten Momente sehen können.

Entdecken Sie Zifferblätter noch einfacher mit der neu gestalteten Zifferblattgalerie, in der die Zifferblätter in Kollektionen gruppiert sind.

Weitere Funktionen

Das neue Layout der Workout-App erleichtert die Nutzung Ihrer Lieblingsfunktionen – tippen Sie auf die Symbole in den vier Ecken, um schnell auf Messwerte und Ansichten, Funktionen wie „Benutzerdefiniertes Training“ und „Pacer“, Medien, „Workout Buddy“ und Benachrichtigungen zuzugreifen.

Das Medienerlebnis in der Workout-App ist nun besser integriert und intelligenter, da Apple Music nun die beste Wiedergabeliste basierend auf der Trainingsart und Ihren persönlichen Vorlieben auswählen kann. Außerdem können Sie Vorschläge für Wiedergabelisten oder Podcasts sehen, die auf dem basieren, was Sie kürzlich während dieser bestimmten Trainingsart gehört haben.

Die Notizen-App ist jetzt auch auf der Apple Watch verfügbar, sodass Sie direkt von Ihrem Handgelenk aus auf Ihre Notizen zugreifen, Notizen anheften und entsperren, Checklisten abarbeiten und mit Siri, Diktat und der Tastatur neue Notizen erstellen können.

Wrist Flick ist eine neue Einhandgeste, mit der Sie Benachrichtigungen schließen, eingehende Anrufe stummschalten, Timer und Alarme ausschalten oder zum Zifferblatt zurückkehren können (verfügbar auf der Apple Watch Series 9 und neuer sowie der Apple Watch Ultra 2 und neuer).

Über 20 Zifferblätter, darunter Exactograph, Activity Digital, Reflections sowie die Apps Stoppuhr und Timer, unterstützen 1 Hz und zeigen die Sekunden im Always-On-Modus an (verfügbar auf der Apple Watch Series 10 und neuer).

Die Apple Watch kann die Lautstärke Ihrer Benachrichtigungen, eingehenden Anrufe, Timer, Alarme und Siri automatisch an die Umgebungsgeräusche anpassen.

Hold Assist und Call Screening sind jetzt in der Telefon-App verfügbar, wenn sich ein iPhone in der Nähe befindet. Hold Assist hält Ihren Platz in der Warteschlange, während Sie darauf warten, mit einem Mitarbeiter zu sprechen, und ruft Sie zurück, sobald der Mitarbeiter verfügbar ist. Mit Call Screening können Sie eingehende Anrufe von unbekannten Nummern überprüfen und erhalten den Namen des Anrufers und den Grund für den Anruf, bevor das Telefon klingelt.

visionOS 26: Neue Funktionen für die Vision Pro

Mit visionOS 26 macht Apple neue Features für die Apple Vision Pro verfügbar, unter anderem gibt es bessere räumliche Erlebnisse. Apps und Widgets kannst du jetzt nahtlos in deinen physischen Raum integrieren und ihr Aussehen und die Position frei anpassen. Darüber hinaus hat Apple die Persona deutlich aufgewertet, da sie natürlicher und vertrauter aussieht. Der Safari-Browser ermöglich jetzt das räumliche Surfen, zudem verleihen unterstütze 3D-Objekte mehr Tiefe und Dimension. Die Vision Pro unterstützt fortan auch Videos mit weitem Sichtfeld, es gibt neue immersive Inhalte bei Apple TV+ sowie eine Jupiter-Umgebung, in der man sehen kann, wie das Sonnenlicht über dem Jupiter hindurchbricht, während riesige Stürme über seine Ober­fläche wirbeln.

Apple TV bekommt mit tvOS 26 ein neues Design

Auch auf dem Apple TV zieht das neue Liquid Glass ein, um Inhalte noch besser in den Fokus zu rücken. Passend dazu zeigt die Apple TV App kunstvolle Kinoplakate, die es unterhaltsam und einfach machen, den nächsten Titel zu entdecken. Darüber hinaus kannst du mehrere Profile anlegen, um so persönliche Empfehlung zu erhalten. Sobald das Apple TV aus dem Standby aufwacht, kann man das passende Profil auswählen, um die eine eigene Watchlist zu pflegen.

Zusammen mit einem iPhone kannst du mit dem Apple TV die nächste Karaoke-Party starten. Das iPhone fungiert dabei als Mikrofon, zudem gibt es zeitlich synchronisierten Songtexte und beeindruckende visuellen Effekten auf dem großem Bildschirm. Das ganze nennt sich Apple Music Sing.

Neu mit dabei sind atemberaubende Landschaften mit neuen Bildschirmschonern mit Luftaufnahmen aus Indien. Ebenso kann jeder AirPlay fähige Lautsprecher dauerhaft als Apple TV Lautsprecher festgelegt werden.