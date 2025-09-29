M5 MacBook rückt näher: Das ist bekannt

Laut Mark Gurmans aktuellem Power On-Newsletter bei Bloomberg bereitet sich Apple auf die Massenproduktion mehrerer neuer Produkte vor, darunter MacBooks mit M5-Chip und eine überarbeitete Version des Studio Displays. Der Marktstart wird „zwischen Ende dieses Jahres und dem ersten Quartal 2026“ erwartet.

Konkret geht es um neue Modelle des MacBook Pro, MacBook Air und mindestens einen neuen Apple-Monitor mit 27-Zoll-Display. Gurman spricht in seinem Bericht von den Codenamen J714 und J716 (MacBook Pro), J813 und J815 (MacBook Air) sowie J427 und J527 (Monitore). Auch wenn der genaue Release-Termin noch offen ist, scheint die Hardware-Entwicklung weit fortgeschritten zu sein.

Diese Produkte sind in Planung

Die kommenden MacBook Pro-Modelle mit M5-Chip werden laut aktuellen Informationen nur kleinere Änderungen mitbringen. Grund: Apple hebt sich größere Neuerungen für die M6-Generation auf. Dann soll unter anderem der Wechsel auf OLED-Displays und ein neues Gehäusedesign anstehen.

Ursprünglich wurde spekuliert, dass das erste MacBook Pro mit OLED-Display bereits 2026 erscheinen könnte. Sollte Apple jedoch erst dann die M5-Modelle auf den Markt bringen, könnte sich der OLED-Start auf 2027 verschieben. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die M5-Variante im Frühjahr 2026 erscheint und die OLED-Version später im Jahr, allerdings wäre ein so schneller Modellwechsel eher untypisch für Apple – aber nicht unwahrscheinlich.

Neues MacBook Pro und MacBook Air mit M5 geplant

Neben dem Pro-Modell soll auch das MacBook Air mit M5-Chip kommen – ebenfalls 2026 und als Nachfolger der aktuellen M4-Modelle. Zusätzlich kursieren Gerüchte über ein neues MacBook mit dem A18 Pro Chip, das ebenfalls 2026 erscheinen könnte. Mark Gurman hat dieses Modell in seinem aktuellen Bericht jedoch nicht erwähnt.

Neues Studio Display soll auch 2026 kommen

Begleitend zu den neuen M5-MacBooks arbeitet Apple angeblich auch an einem neuen externen Monitor. Vermutlich der Nachfolger des 2022 erschienenen Studio Display. Der Marktstart ist für Anfang 2026 geplant.

Neues iPhone 17e, iPad und iPad Air in Arbeit

Für das Frühjahr 2026 erwartet Gurman außerdem weitere Hardware-Neuheiten: Ein iPhone 17e als günstigeres Modell, ein neues Einsteiger-iPad sowie ein überarbeitetes iPad Air, das voraussichtlich mit dem M4-Chip ausgestattet sein wird.

Fazit: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – auch wenn ein Launch noch 2025 nicht sicher ist. Fans von neuen Macs und iPads könnten sich aber spätestens im Frühjahr 2026 auf einige spannende Neuheiten freuen.