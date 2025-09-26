Mova M50 Ultra: Der erste Wischsauger mit klapp- und ausziehbarem Griff

Es ist schon ziemlich stark, was sich in der Kategorie der Nass- und Trockensauger tut. Vor ein paar Jahren existierten diese Geräte noch gar nicht, jetzt gibt es alle paar Monate eine neue Innovation. Aktuell ist Mova an der Reihe, man schickt heute den neuen Mova M50 Ultra (Amazon-Link) ins Rennen. Das neue Modell will vor allem mit einem innovativen Griff punkten, der die Reinigung an bestimmten Stellen im Haus noch einfacher machen soll.

Herzstück der Neuerscheinung ist ein neuer Griff, der sich erstmals auch klappen und ausziehen lässt. Dafür hat der Hersteller natürlich einen besonderen Namen gefunden: Das Flex-Master Pro Design. In einer Pressemitteilung gibt man uns die folgenden Informationen mit auf den Weg:

Das Flex-Master Pro Design macht die Reinigung unter Betten, Sofas und anderen niedrigen Möbelstücken zur Leichtigkeit. Der Griff lässt sich auf eine Länge von 120 bis 131 Zentimetern ausziehen und bei Bedarf mit 180 Grad komplett flach nutzen, ohne dass Nutzer sich bücken oder hinknien müssen. In Kombination mit dem bionischen Gelenk folgt der M50 Ultra jeder Armbewegung ganz natürlich. Das Ergebnis ist eine mühelose Bodenreinigung mit minimaler Belastung für Arme und Handgelenke.

Das sind die weiteren Neuerungen im Mova M50 Ultra

Auch sonst hat Mova den neuen M50 Ultra mit zahlreichen Technologien ausgestattet. Unter anderem finden wir auch die kleine Gummilippe an der Front wieder, die automatisch nach unten fährt, sobald man eine Kante erreicht. Damit sollen auch die letzten Krümel in den Schlund des Saugers gezogen werden.

Zudem nutzt der Mova M50 Ultra erstmals ein neues Antriebssystem, das ihn nahezu schwerelos erscheinen lassen soll. Angetriebene Räder sowie eine Analyse der Bodenbeläge und Bediengewohnheiten sollen dafür sorgen, dass sich der Wischsauger im Betrieb so leicht wie 610 Gramm anfühlt. Wie auch immer das berechnet wurde, denn eigentlich ist das Gerät ja deutlich schwerer.

Der M50 Ultra verfügt zudem über einen Behälter für Reinigungslösung und eine separate Pumpe. Diese mischt Frischwasser und Reinigungslösung während des Betriebs – dynamisch angepasst auf Basis von Schmutzerkennung und Bodenbeschaffenheit. Abgerundet werden die modernen Funktionen durch die Bürstenreinigung mit 100 Grad Celsius heißem Wasser und Heißlufttrocknung mit 90 Grad Celsius. Diese Selbstreinigung nimmt lediglich fünf Minuten in Anspruch oder wird alternativ in einem leisen Nachtmodus durchgeführt.