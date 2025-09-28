Die Top-Themen der Woche: Was ist mit dem Will-Haben-Faktor?

Die neue iPhone-Generation hat in den diversen Medien gute Kritiken erhalten. Es besteht auch kein Zweifel daran, dass die neuen Modelle in nahezu allen Belangen besser sind als ihre Vorgänger. Aber auch in diesem Jahr hat Apple es nicht geschafft, für einen Will-Haben-Faktor zu sorgen.
Berufsbedingt habe ich mir das iPhone 17 Pro gekauft. Und ja, der 8-fach-Zoom der Kamera ist schon nett, aber wie oft braucht man den? Das bisherige iPhone 16 Pro hat ja immerhin schon 5-fach gezoomt. Der für mich bisher größte Unterschied: Das auf dem Tisch abgelegte iPhone kippelt nicht mehr. Aber ist das ein Feature, auf das Apple stolz sein darf? Als Privatperson wäre ich ganz sicher beim iPhone 16 Pro geblieben.
Mit dem iPhone Air hätte es Apple beinahe geschafft. Wow, was für ein tolles Gerät. Ein kleines bisschen neidisch bin ich beim Blick auf diverse Videos im Netz ja schon. Ich möchte aber nicht auf die zweite und dritte Kamera-Linse verzichten, daher war ich hier auch weit weg vom Kauf.
Und dann sind da die Gerüchte rund um das iPhone Fold. Aufgeklappt soll es noch dünner sein als das iPhone Air und ein riesiges 7,8 Zoll Display bieten. Damit wäre man fast auf dem Niveau des iPad mini (8,3 Zoll). Zugeklappt soll das iPhone Fold nicht viel dicker als ein iPhone 17 Pro sein und immerhin noch ein 5,5 Zoll Display bieten.
Ich sage es euch ganz ehrlich: Wenn das Ding auch nur annähernd so auf den Markt kommt, dann schlägt das Will-Haben-Barometer aber schlagartig aus. Wie sieht es bei euch aus?
Den kenn ich den will haben Faktor. Den hatte ich zuletzt beim X. Das war das erste seiner Gattung etwas ganz neues. Vom 3G bis zum 12er hatte ich mir immer das neuste iPhone gekauft. Nach den 12er lass ich nun immer mal eine Generation aus fallen, hab momentan das 15 Pro Max und wollte eigentlich das Air kaufen, aber die eine Kamera war das gegen Argument. Hab nun das 17 Pro Max bestellt das am 13. 10. kommt.
Es wir Zeit das Apple mal wieder eine neue Gattung präsentiert wie das X damals das hatte ich in der Keynote gesehen und wollte es haben wow nur wow.
Beim „Fold“ schlägt es in der Tat schlagartig aus… ins Negative.
Ich lasse schon immer ein bis drei iPhone-Generationen aus. Dieses Jahr habe ich aber mein 14 Pro durch ein 17 Pro ersetzt. Der Sprung war dann natürlich schon groß genug für den „Will-haben-Faktor“ 😉
Beim iPhone Fold bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob das eine gute Idee (für mich) wäre. Schaut doch mal unter Bildschirmzeit nach, wie oft ihr am Tag das Smartphone aktiviert. Bei mir kann das durchaus dreistellig sein. Dabei jedes Mal erst aufklappen? 🤔
Ich wollte nicht, und hab‘ doch 🙈 Habe mein 14 pro Max gegen 17 pro eingetauscht. Weil mich Lightning genervt hat und ich noch 400€ von Apple bekommen habe. Und was soll ich sagen, habe sogar dieses erst für grässlich befundene Cosmic Orange samt passenden Silikon Case gewählt. Liegt toll in der Hand, die Größe gefällt mir besser, und irgendwie läuft es noch zackiger und geschmeidiger als das 14er.