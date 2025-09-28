Die Top-Themen der Woche: Was ist mit dem Will-Haben-Faktor?

Die neue iPhone-Generation hat in den diversen Medien gute Kritiken erhalten. Es besteht auch kein Zweifel daran, dass die neuen Modelle in nahezu allen Belangen besser sind als ihre Vorgänger. Aber auch in diesem Jahr hat Apple es nicht geschafft, für einen Will-Haben-Faktor zu sorgen.

Berufsbedingt habe ich mir das iPhone 17 Pro gekauft. Und ja, der 8-fach-Zoom der Kamera ist schon nett, aber wie oft braucht man den? Das bisherige iPhone 16 Pro hat ja immerhin schon 5-fach gezoomt. Der für mich bisher größte Unterschied: Das auf dem Tisch abgelegte iPhone kippelt nicht mehr. Aber ist das ein Feature, auf das Apple stolz sein darf? Als Privatperson wäre ich ganz sicher beim iPhone 16 Pro geblieben.

Mit dem iPhone Air hätte es Apple beinahe geschafft. Wow, was für ein tolles Gerät. Ein kleines bisschen neidisch bin ich beim Blick auf diverse Videos im Netz ja schon. Ich möchte aber nicht auf die zweite und dritte Kamera-Linse verzichten, daher war ich hier auch weit weg vom Kauf.

Und dann sind da die Gerüchte rund um das iPhone Fold. Aufgeklappt soll es noch dünner sein als das iPhone Air und ein riesiges 7,8 Zoll Display bieten. Damit wäre man fast auf dem Niveau des iPad mini (8,3 Zoll). Zugeklappt soll das iPhone Fold nicht viel dicker als ein iPhone 17 Pro sein und immerhin noch ein 5,5 Zoll Display bieten.

Ich sage es euch ganz ehrlich: Wenn das Ding auch nur annähernd so auf den Markt kommt, dann schlägt das Will-Haben-Barometer aber schlagartig aus. Wie sieht es bei euch aus?

Neues auf dem Hueblog

Falls euch das Thema Philips Hue interessiert, schaut gerne mal auf dem Hueblog vorbei. Dort habe ich mir in dieser Woche unter anderem die neuen, günstigen Hue Essential Leuchtmittel angesehen und ausführlich erklärt, wie man das neue MotionAware mit der Hue Bridge Pro einrichtet.

Die Top-Themen der Woche im Überblick