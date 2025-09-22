Zwei iPhone Air mit Scharnier: Apples erstes Foldable

Apple plant für 2026 den großen Einstieg in den Markt der faltbaren Smartphones – und das gleich mit einem echten High-End-Gerät. Laut Mark Gurman von Bloomberg soll das faltbare iPhone wie zwei ultradünne iPhone Air aus Titan wirken, die durch ein Scharnier verbunden sind.

In seinem aktuellen Power On-Newsletter beschreibt Gurman das Design als „superdünn und eine technische Meisterleistung“. Das Gerät soll Apples bisher schlankstes iPhone-Design mit modernster Falttechnologie kombinieren. Preislich müssen wir uns allerdings auf eine Luxusklasse einstellen: Mindestens 2.000 US-Dollar werden laut Gurman fällig.

So dünn wie ein iPhone Air: Oder noch dünner?

Erst kürzlich hat Apple das neue iPhone Air vorgestellt – mit gerade einmal 5,64 Millimeter das bisher dünnste iPhone überhaupt. Damit liegt es fast auf Augenhöhe mit dem M4 iPad Pro, das 5,3 Millimeter misst. Genau dieses Design-Prinzip soll nun auf ein faltbares iPhone übertragen werden, allerdings in doppelter Ausführung und verbunden durch ein Scharnier.

Produktion, Display-Größen & Technikdetails

Die Fertigung des faltbaren iPhones wird laut Gurman, entgegen früherer Gerüchte über eine mögliche Produktion in Indien, in China bei Foxconn stattfinden. Der Marktstart ist für Herbst 2026 geplant.

Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo hatte bereits zuvor über technische Details berichtet:

7,8-Zoll großes Innendisplay

5,5-Zoll großes Außendisplay

Kein Face ID, stattdessen Touch ID in der Seitentaste

Dual-Kamera auf der Rückseite

Frontkamera für beide Zustände (geschlossen und geöffnet)

Gehäuse aus Titan

Der Preis soll zwischen 2.000 und 2.500 US-Dollar liegen und damit deutlich über dem, was aktuelle iPhones kosten.

Apple tritt spät, aber selbstbewusst auf

Mit dem faltbaren iPhone steigt Apple spät, aber ambitioniert in den Markt ein und konkurriert direkt mit etablierten Modellen wie der Samsung Galaxy Z-Serie. Nach Jahren der Forschung und Entwicklung scheint Apple nun bereit zu sein, den Falt-Formfaktor neu zu definieren – wie gewohnt mit einem Fokus auf Premiumqualität und durchdachtes Design.

