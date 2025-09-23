Hitman Absolution erscheint am 16. Oktober für 12,49 Euro

Bei diesem Spiel dürfte Action garantiert sein. Feral Interactive gibt heute bekannt, dass das bereits angekündigte Spiel Hitman Absolution am 16. Oktober im App Store erscheint. Der Premium-Titel für iPhone und iPad kann bereits für 12,49 Euro vorbestellt werden, so dass der Download am Veröffentlichungstag automatisch startet.

Hitman Absolution ist erstmals im Jahr 2012 für PC, PlayStation 3 und Xbox 360 erschienen, hat also schon einige Jahre auf dem Buckel. In der Gamestar hat das Spiel damals 87 von 100 möglichen Punkten erhalten.

Hitman Absolution ist die Fortsetzung von Ferals 2023 im App Store veröffentlichtem Hitman Blood Money. Es bietet alle Markenzeichen der Serie wie Heimlichkeit, Ablenkung und Verkleidung, während es den bekannten Agenten 47 als einen komplexeren und nachdenklicheren Charakter zeigt, der sich der Auswirkungen seiner Handlungen bewusst ist – sowohl im Guten als auch im Bösen.

Diese Geschichte erwartet euch in Hitman Absolution

Auf diese Geschichte könnt ihr euch freuen: Als die Ausführung eines Auftrags, seinen ehemaligen Vorgesetzten zu töten, unerwartet das Schicksal einer Teenagerin in seine Hände legt, muss Agent 47 entscheiden, wem seine Loyalität gilt. Von der Agentur, für die er einst tätig war, als Feind gebrandmarkt und von seinen ehemaligen Kollegen gejagt, muss 47 all seine Fähigkeiten und sein Handwerk einsetzen, um den Agenten seines ehemaligen Arbeitgebers zu entkommen und die Korruption in dessen Reihen zu beseitigen.

Neben der heutigen Ankündigung des Veröffentlichungstermins wurde auch schon das erste große Update angekündigt. Der beliebte „Contracts“-Modus wird Anfang 2026 als kostenloses Update erscheinen. Im „Contracts“-Modus können Spieler Ziele und Bedingungen in Spielmissionen anpassen und ihre Kreationen dann online mit anderen Spielern teilen, sowohl auf iOS als auch auf Android.